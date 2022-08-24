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【成龍魔咒不再？】快手業績超預期仍插8%　CEO昨日大讚成龍直播反應極佳　周杰倫新歌直播觀眾逾1.1億

股市 16:29 2022/08/24

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【快手1024】快手次季成績超預期　CEO大讚成龍直播反應極佳　周杰倫新歌直播觀眾逾1.1億

內地直播平台快手 （01024） 再度交出遠勝市場預期的次季業績，期內營收按年增速達13.4%，而經調整虧損約13.1億元，按年收窄73.8%，同樣好過市場預期。快手CEO程一笑周二（23日）在分析員會議大讚成龍及周杰倫直播反應良好，成功提升用戶體驗及互動，惟快手周三獲利套現盤湧現，插7.9%至69.15元，成交額36.35億元。

「成龍出道60周年全球直播首秀」受全球粉絲喜愛

快手CEO程一笑在分析員會議指出，快手持續為用戶帶來更多元的內容，除了短劇及體育內育等，公司推出重磅娛樂內容刺激用戶交易及體驗。他更特別點名指，6月25日舉行的「成龍出道60周年全球直播首秀」受到了全球粉絲的喜愛，觀眾超過1.3億，直播間互動量超過3.2億。

67歲的成龍去年10月正式入駐快手，開設他全球首個短視頻社交賬號，當時快手透露，成龍會以內容創作者的身份分享生活點滴、戲裡戲外等日常，出任「快手溫暖大使」。

周杰倫在2016年推出專輯《周杰倫的床邊故事》後，時隔6年終於在7月6日推出新歌《最偉大的作品Greatest Works of Art》，程一笑稱，上月快手組織周杰倫直播活動。據快手介紹，周杰倫在7月10日舉行了「周杰倫獨家直播：可以說的秘密」，獲超過1.1億人觀看，直播間互動量超過4.5億。

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【快手業績】快手程一笑：疫下商戶願意探索新電商渠道　次季收入增13.4%、經調整虧損13.1億人幣勝預期（第二版）

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記者：李哲毅

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港股 周杰倫 成龍 快手—W（01024）

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