  • 32°C
香港時間 : 2022824日 (週三) 10:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】龍光復牌後大插57%　已完成境內12筆債券展期工作

股市 09:24 2022/08/24

分享：

分享：

【內房危機】龍光周三復牌　已完成境內12筆債券展期

龍光 （03380） 發公告指，集團在境內資本市場已經完成12筆公開市場債券的展期工作。公司也就一筆境外貸款簽署了展期協定，獲得全體參貸銀行的支援和同意。另外，龍光指，已達成所有復牌指引，已申請於周三（24日）復牌。

龍光今日復牌後大插56.7%，報0.94元，為2017年4月低。

為了繼續推動境外整體債務管理方案，龍光預告，將不能支付本金於8月25日到期的7.5%優先票據。票據的未能支付將可能導致本公司的債權人要求加速還款，暫未接獲相關通知。

集團預計，上述未能支付款項將不會對業務產生重大影響。集團將採取措施以加快開發中物業及已竣工物業的預售及銷售，加快銷售回款及其他應收款項，於需要時出售資產，及管控行政成本及資本開支。

公司指，將繼續積極與境外債權人進行友好洽商，尋求實施務實的境外整體債務管理方案。

龍光去年全年純利按年跌23.4%至99.8億元（人民幣，下同），核心溢利95.8億元，總資產為2,859億元，按年上升17.4%。截至去年底，淨債項權益比率為82.1%。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、華潤電力、中國移動

相關文章：

【國企內房】建發國際集團主席庄躍凱涉嫌嚴重違紀違法　正接受紀律審查和監察調查

【內房危機】世茂集團境外債初步重組方案出台　不削減本金

編輯：袁諾曦

龍光集團（03380） 港股 龍光
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【AAPL】郭明錤：蘋果下一代MacBook Pro 14及16英寸將在今年第四季量產
【AAPL】郭明錤：蘋果下一代MacBook Pro 14及16英寸將在今年第四季量產
【電動車】前蘋果工程師張曉浪承認竊取自動駕駛商業機密　小鵬：不了解案件具體情況、與蘋果之間沒有爭議（第二版）
【電動車】前蘋果工程師張曉浪承認竊取自動駕駛商業機密　小鵬：不了解案件具體情況、與蘋果之間沒有爭議（第二版）
【美股收市】歐美經濟數據差 道指挫154點 能源股逆市升
【美股收市】歐美經濟數據差 道指挫154點 能源股逆市升
【恒指夜期+ADR】夜期收市升28點 京東美股績後高港1.4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升28點 京東美股績後高港1.4%（不斷更新）
【打風消息】天文台中午12時至2時改發3號風球　考慮晚上6時至9時之間改發8號烈風或暴風信號（不斷更新）
【打風消息】天文台中午12時至2時改發3號風球　考慮晚上6時至9時之間改發8號烈風或暴風信號（不斷更新）
【歐洲危機】北溪管道又將維修　歐警告俄或從此斷氣　歐電價急飈
【歐洲危機】北溪管道又將維修　歐警告俄或從此斷氣　歐電價急飈
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款