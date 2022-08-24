【內房危機】龍光復牌後大插57%　已完成境內12筆債券展期工作

▲ 【內房危機】龍光周三復牌 已完成境內12筆債券展期

龍光 （03380） 發公告指，集團在境內資本市場已經完成12筆公開市場債券的展期工作。公司也就一筆境外貸款簽署了展期協定，獲得全體參貸銀行的支援和同意。另外，龍光指，已達成所有復牌指引，已申請於周三（24日）復牌。

龍光今日復牌後大插56.7%，報0.94元，為2017年4月低。

為了繼續推動境外整體債務管理方案，龍光預告，將不能支付本金於8月25日到期的7.5%優先票據。票據的未能支付將可能導致本公司的債權人要求加速還款，暫未接獲相關通知。

集團預計，上述未能支付款項將不會對業務產生重大影響。集團將採取措施以加快開發中物業及已竣工物業的預售及銷售，加快銷售回款及其他應收款項，於需要時出售資產，及管控行政成本及資本開支。

公司指，將繼續積極與境外債權人進行友好洽商，尋求實施務實的境外整體債務管理方案。

龍光去年全年純利按年跌23.4%至99.8億元（人民幣，下同），核心溢利95.8億元，總資產為2,859億元，按年上升17.4%。截至去年底，淨債項權益比率為82.1%。

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編輯：袁諾曦