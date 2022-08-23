▲ 【解碼｜京東】管理層解剖京東：內地零售業下半年依然逆風 核心業務毛利率料繼續改善 暗示拒大手燒錢拓同城零售

內地電商巨頭京東周二（23日）收市後公布次季成績表，期內營收及經調整純利表現同勝預期，京東首席執行官徐雷在分析員會議估計，內地零售業下半年仍然面臨逆風，但強調對長遠發展趨勢有信心。

徐雷認為，京東物流體系會繼續支撐公司表現，同時協助合作夥伴，強調會追求優質增長，尤其是用戶心智（mindshare）以及市佔率等。徐雷又稱，短期宏觀因素不會改變京東長期戰略，強調重點關注用戶體驗，拓展物流能力，繼續降本增效，投資創新業務。

京東：今年重點關注資本配置效率、提高營運效率

京東首席執行官許冉，鑑於新冠疫情重燃導致宏觀不確定性及履約複雜性增加，今年更加關注不同業務資本配置效率及提高營運效率，確保公司現金流健康及資產負債表狀態，為下一個周期做好準備。

許冉預計，大多數核心類別的毛利率將在第三季度繼續按年及按季改善，尤其是京東超市。許冉稱，上季利潤率提高主要是反映營運效率提高以及經濟規模不斷擴大，對於京東物流來說，預計疫情變化會產生額外成本，但長遠利潤率會得到改善。許冉提到，已開始調整對新業務的投資步伐，相關投資規模將按年及按季下降，集團有信心控制盈利表現。

徐雷：仍在整合同城零售系統

內地互聯網平台紛紛進軍同城零售，徐雷稱，同城零售潛力巨大，相關服務剛性需求不斷提高，然而同城零售新產品服務須要得到全新平台系統支持，京東仍處於整合階段。徐雷又稱：「整個行業全都殺入這個賽道」，而京東同城零售的訂單及用戶量均見增長，「我們仍必須理性判斷」。

徐雷解釋，消費者對於即時零售接受程度、供應鏈支援能力、服務穩定性等仍有待完善，京東會重點提高滲透率、履約能力等，「GMV（交易總額）增長理想，但GMV不是公司短期追求的目標」。

京東暗示不會大幅燒錢投資同城零售。徐雷稱，從利潤角度，過份強調競爭搶佔市場是不明智的，而是應佔與品牌商及用戶設計出三方受惠的業務模式，才可長久持續發展。

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記者：李哲毅