【業績｜餐飲股】九毛九半年少賺69%　「太二」同店銷售按年跌23%

▲ 九毛九半年少賺69% 「太二」同店銷售按年跌23%

九毛九 （09922） 截至6月底止，半年純利按年跌69%至5770萬元（人民幣，下同），經調整純利為6909.5萬元，按年跌66.8%。九毛九不派中期息。

期內，收入按年跌6.1%至19億元，店舖層面經營利潤為2.8億元，按年跌31.3%。公司指，上半年因餐廳營運或堂食服務暫停而產生的估計收入損失約為5.9億元。

「太二」同店銷售按年跌23.2%，至9.5億元，顧客人均消費為78元，翻座率由3.7跌至2.9。至於「九毛九」，同店銷售跌9.6%至2.7億元，翻座率維持1.8，均消費為58元。

截至6月底止，餐廳數量為475間，按年增加56間。其中，九毛九減少14間至77間，太二則增加98間至384間，慫重慶火鍋廠增加8間至11間，賴美麗有2間。

公司表示，考慮到2顆雞蛋煎餅品牌的未來增長潛力，今年6月已出售2顆雞蛋煎餅品牌，並將專注於認為具有更大增長潛力的品牌。公司將繼續投放更多資源到新開發的慫重慶火鍋廠品牌及賴美麗品牌。

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編輯：袁諾曦