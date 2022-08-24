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【業績｜餐飲股】稻香中期息維持3仙　半年虧損1億

股市 06:22 2022/08/24

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【業績｜餐飲股】稻香中期息維持3仙　半年虧損1億

疫情打擊本地餐飲業，稻香  （00573） 截止6月底上半年虧損擴大3.9倍至1.01億元，收益跌18.7%至10.58億元，中期息維持3仙。香港業務收入按年跌20.6%至5.06億元，佔整體上半年收入47.77%，淨虧損收窄13.5%至4280萬元，業務於1月至4月期間因政府防疫措施而受沉重打擊。

內地業務方面，收益按年跌16.8%至5.53億元，虧損5860萬元，去年同期為盈利2890萬元。集團指出，中國內地的業務在去年下半年有所改善，但上半年內地食肆期內部分時間暫停營業，集團通過線上及旗下綜合超市提供外賣、外送、銷售冷凍和包裝食品；亦利用「大眾點評」、「美團」及「餓了麼」等外賣及外送平台。

截至6月底，稻香在香港共經營125家食肆及10家泰昌餅家，集團計劃下半年開設2間新食肆；期內於灣仔開設「鍾菜館」，期內該品牌食肆總數增至5家，集團計劃未來開更多分店。內地共47家食肆；其中於去年開設的東莞稻香中菜廚藝學院，已培訓逾380名學生。新加坡涉12家泰昌餅家，稻香表示將擴大泰昌在亞洲區版圖。

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