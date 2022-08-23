【貝殼2423】貝殼次季按年轉蝕　經調整淨虧損6.2億元人民幣　擬開展最多10億美元回購

房產交易和服務平台貝殼控股 （02423） （美：BEKE）截至今年6月底止第二季，歸屬於公司股東的淨虧損18.68億元（人民幣．下同），而上年同期淨利潤為11.12億元，每股美國存託股份淨虧損為1.57元。經調整淨虧損6.22億元，上年同期經調整淨利潤16.35億元。

期內，淨收入總額137.8億元，按年跌43%。存量房交易的總交易額為3935億元，按年跌39.6%。新房交易的總交易額2227億元，按年跌55.3%。家裝家居的總交易額為13億元，而去年同期為4700萬元。新興業務及其他的總交易額為220億元，按年下降68.8%。

截至今年6月底，活躍門店數量為41,118家，按年減少16.2%。活躍經紀人數量為380,284名，按年減少23.9%。截至6月底止3個月，移動平均月活躍用戶數量為4,300萬名，按年減少17.3%。

料今季淨收入按年可降近9%

今年第三季度，公司預計淨收入總額將介於165億元至170億元，由2021年同季度下降約6.1%至8.8%。該預測計及近期房地產相關政策和措施的潛在影響、部分地區出現疫情並實施相應限制措施，情況仍存在不確定性，可能繼續對公司的營運產生不利影響，以及公司目前對業務狀況和市況的初步看法，上述情況均可能發生變動。

公司提議建立一項股份回購計劃，根據該計劃，公司可以在12個月內購買最多10億美元的A類普通股和╱或美國存託憑證。在股東周年大會上批准回購一般授權後，公司預計將在法律允許的情況下盡快進行回購。

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編輯：胡學能