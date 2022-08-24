【業績｜中概股】萬國數據挫6%　上季收入增長24%、毛利率降

▲ 【業績｜中概股】萬國數據上季收入增長24% 毛利率降

萬國數據 （09698） （美：GDS）公布截止6月底止第二季業績，收入按年增長24%至23.1億元人民幣（人民幣，下同），淨虧損較去年同期增加25.73%至3.75億元，經調整EBITDA按年增長18.6%至10.6億元。

萬國數據現挫6.8%，報24.1元。

期內，經調整毛利率按年降3.3個百分點至50.7%，原因是電價上漲。已獲客戶簽約及預簽約的總面積增加16.1%至588,054平方米，運營面積增加18.2%至504,344平方米；運營面積簽約率按年倒退0.3個百分點至95.9%；在建面積的預簽約率按年增5.9個百分點至64.1%。

萬國數據表示，2022年全年指引較早前下調至92.5億元至94億元，上季預測為93.2億元至96.8億元、經調整EBITDA介乎42億元至42.8億元，上季預測為42.85億元至44.5億元，資本支出為120億元維持不變。集團表示，有關調整乃受期內對疫情封鎖及經濟放緩。

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記者：宋佩恩