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【業績│食品股】周黑鴨半年少賺92%　不派息

股市 20:55 2022/08/23

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周黑鴨半年少賺92%　不派息

周黑鴨 （01458） 收市後公布，截至6月底止，半年純利按年跌92%至1837.7萬元（人民幣，下同）。周黑鴨不派中期息。

期內，收益按年跌18.7%至11.8億元，毛利率跌2.1個百分點至56.9%。鴨及鴨副產品佔總收入78.7%，錄得9.3億元，按年跌26.9%，但其他產品的收入則升38.3%至2.4億元。

上半年總銷量為13794噸，按年跌22.3%，每張採購訂單的平均消費為59.13元，較去年同期低1.77元。截至6月底止，門店總數為3160間，按年增890間。

周黑鴨指，上半年重點探索社區店模式，尋求後疫情時代新市場機會。前期社區店在武漢及試點城市取得良好成效。截至6月底止，全國社區店總數達561家。

下半年加速「小而美」門店拓展

在生鮮電商領域，集團持續優化佈局近場零售，實現銷售穩步增長。截至6月底止，社區生鮮渠道已覆蓋170多個城市，超4,000個前置倉。

周黑鴨預計，新冠疫情的延續依然會在短期內對業務與運營和財務表現產生負面影響。但中長期，對行業發展前景仍樂觀。今年下半年集團將（1）加速「小而美」門店拓展，推進社區佈局及下沉市場覆蓋、（2）加強數智化建設、（3）打造新一代爆款大單品、（4）精進供應鏈全鏈管理模型，降本增效等。

相關文章：

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編輯：袁諾曦

港股 周黑鴨（01458）

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