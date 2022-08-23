【銀行優惠】滙豐力吸年輕客 千禧世代佔滙豐One上半年新客戶總數近六成 點可以攞盡高達850元獎賞?

近年一眾銀行力谷年輕客戶市場，滙豐為最積極的其中一家銀行。針對18至34歲這一批千禧世代客戶，滙豐宣佈推出一系列投資優惠。

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該行去年推出專為18至25歲年輕投資者而設的免佣金股票交易計劃「滙豐Trade25」，每月只需25元，即可免佣金及零平台服務費買賣交易額250,000元內的港股、美股和中國A股。客戶更可免費瀏覽理財教育資料庫「Trade25學院」及透過「滙豐交易追蹤」查看其他滙豐投資者活躍交易的10大港股，升級股票投資知識並作出更明智的投資決定。

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現時，千禧世代客戶佔滙豐 One今年上半年新客戶總數近六成。滙豐在去年第二季推出投資教育及推廣活動「告別投資A0」後，今年上半年25歲或以下滙豐One客戶開立投資戶口的數字比去年下半年更上升近20%。不過，最新一份滙豐 FinFit 調查結果亦指出，近48%千禧受訪者的得分低於整體港人65分的平均數，顯示他們有需要加強投資及理財知識，藉住各種理財工具及早開始投資。

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有見及此，滙豐One推出推廣活動「調教少年股神」，協助千禧客戶起步投資，並推出下列開戶及投資優惠。客戶以手機開戶及加入滙豐Trade25並完成股票交易更可享高達850元獎賞：

滙豐亦全力支持由 Yahoo 主辦的「Yahoo 投資達人大賽」，協助千禧客戶賺取投資經驗。年齡屆乎 18 至 25 歲的人士可組隊（2 至 4 人）參與為期三星期的虛擬投資比試，更有機會向星級評判團分享其財策計劃並進行四星期的實戰投資，最後出線的三隊不單可享 Yahoo 送出高達15,000元獎金，更有機會與滙豐合作拍片或成為 Yahoo TV 財經節目主播。客戶亦可向星級評判團取經，了解更多投資心得。

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詳情可瀏覽：hsbc.com.hk/youthoffer

註：此推廣優惠只適用於 2022 年 8 月 22 日至 2022 年 10 月 17 日（包括首尾兩日）

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記者：陳詠妍