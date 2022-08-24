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【歐洲熱浪】法國乾旱過於嚴重　全面減產牛奶、蜂蜜及薯仔

商業 13:45 2022/08/24

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法國正面臨60年來最乾旱的天氣，農業首當其衝受影響，牛奶、蜂蜜和薯仔生產商均面臨減產問題。（法新社圖片）

法國正面臨60年來最乾旱的天氣，農業首當其衝受影響，牛奶、蜂蜜和薯仔生產商均面臨減產問題，受影響的食品範圍更有擴大趨勢。

【寵物商機】商戶推寵物中秋月餅禮盒　鱷魚水晶果凍月餅反應佳

今年夏天，法國已經歷經好幾波氣溫40度以上的熱浪，由於高溫造成的乾旱，7月已開始全面限水。

根據法國《解放報》引述業內人士消息指，法國薯仔種植者聯合會主席Geoffroy d'Evry表示，根據觀察到的趨勢，2022年將是近20多年以來，薯仔產量最差的1年。

他反映：「一般來說，業界可生產價值超過30億歐元（約233.7億港元）的薯仔，但由於乾旱，這一數字可能會減少近10億歐元（約77.9億港元）。」

Geoffroy d'Evry稱，需要用到薯仔的行業有很多，包含食品工業及薯片製造業，以及部分薯仔澱粉製成的紙和紙板包裝業，而現時的生產量不足以滿足全部需求。

奶量只剩下原本80%

另外，法國全國牛奶生產者聯合會（FNPL）主席Thierry Roquefey也表示，因為草地火災頻繁，加上高溫使動物不願運動、長時間待在陰涼處，導致奶量只剩下原本的80%。

法國養蜂人全國聯合會（UNAF）主席Christian Pont則稱，2022年是養蜂業黑暗的1年，當前形勢十分嚴峻。因為異常高溫，植物停止開花，蜜蜂也無法產蜜，大大影響產量。

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責任編輯：李智美

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