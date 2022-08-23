【機迷熱話】SONY官方確認！　PSVR 2將於2023年初推出

令機迷期待已久的新一代PlayStation VR（虛擬實境）裝置終於傳來好消息，有關PSVR 2發布的傳聞，近日獲PlayStation官方於多個社交媒體確認將於2023年初推出。

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據PlayStation官方Instagram於今日（23日）發布的帖文，新一代PlayStation VR裝置PSVR 2將於2023年初推出，而法國和巴西等多個地區的PlayStation Twitter帳戶亦發布了相關的消息。

據Sony稱，PSVR 2將配備OLED顯示屏，眼罩每邊屏幕具有2000x2040像素，刷新率高達 120Hz。它利用由內而外的眼動追蹤，並具有110度的視野。除此，亦將為是次的PSVR 2推出20多款遊戲。

專門報道電子遊戲消息的多媒體和評論網站《IGN》指，雖然PSVR 2的規格可以媲美Oculus Quest 2和Valve Index，但PSVR 2仍然是一款有線的VR裝置，且需要PlayStation 5才能運作，在與Meta等品牌的無線VR裝置相比之下，這可能會成為消費者購買時的考量原因之一。

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責任編輯：殷凱怡

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