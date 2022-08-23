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【機迷熱話】SONY官方確認！　PSVR 2將於2023年初推出

科技 19:20 2022/08/23

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令機迷期待已久的新一代PlayStation VR（虛擬實境）裝置終於傳來好消息，有關PSVR 2發布的傳聞，近日獲PlayStation官方於多個社交媒體確認將於2023年初推出。

【VR遊戲】 PS5 VR2 新功能發布　增透視影像及自訂空間功能

據PlayStation官方Instagram於今日（23日）發布的帖文，新一代PlayStation VR裝置PSVR 2將於2023年初推出，而法國和巴西等多個地區的PlayStation Twitter帳戶亦發布了相關的消息。

據Sony稱，PSVR 2將配備OLED顯示屏，眼罩每邊屏幕具有2000x2040像素，刷新率高達 120Hz。它利用由內而外的眼動追蹤，並具有110度的視野。除此，亦將為是次的PSVR 2推出20多款遊戲。

專門報道電子遊戲消息的多媒體和評論網站《IGN》指，雖然PSVR 2的規格可以媲美Oculus Quest 2和Valve Index，但PSVR 2仍然是一款有線的VR裝置，且需要PlayStation 5才能運作，在與Meta等品牌的無線VR裝置相比之下，這可能會成為消費者購買時的考量原因之一。

【遊戲熱話】PlayStation推遊戲獎勵計劃　增加玩家忠誠度

【VR眼鏡】 為推進行業發展　Meta VR眼鏡加價

責任編輯：殷凱怡

三星近日正式推出兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，本報記者日前也搶先實試，有興趣入手的讀者可參考以下實測：

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