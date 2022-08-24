碧咸曬三父子球場合照 感嘆細仔就快同自己一樣高

英國著名前球星碧咸與愛妻維多利亞育有三子一女，組成幸福大家庭。碧咸早前觀賞次子Romeo有份踢的一場球賽，並曬出在賽場與兩名兒子的合照，忍不住感嘆細仔都就快同自己一樣高。

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碧咸（David Beckham）為美國職業足球大聯盟（MLS）球會國際邁亞密（Inter Miami CF）的班主，而19歲次子Romeo則效力國際邁阿密青年軍。

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國際邁阿密周日（21日）迎戰獨立球隊 Rochester New York FC，Romeo都有份上場。Romeo在賽事中段向隊友Shanyder Borgelin交出助攻，助該隊贏得第二個入球，國際邁阿密最終以2：1擊敗對手。

Romeo完成助攻無疑令作為班主的父親賺足面子，碧咸於賽事結束後隨即興奮地衝上場擁抱愛子並歡呼以示祝賀。

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碧咸更在Instagram貼出一張相，顯示自己也穿著粉紅色外套，與著粉紅色波衫的Romeo如同穿上父子裝。

他貼出另外一張相，顯示自己與Romeo及17歲細仔Cruz站在賽場上。Romeo已經高過碧咸，而Cruz輕掂起腳尖，也幾乎追得上爸爸碧咸的身高。

碧咸更標註Cruz的IG帳戶，笑言Cruz就快同爸爸一樣高。

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責任編輯：鄭錦玲