【家居設計】一家三口居啟德新樓尚．珒溋 憑家具造752呎酒店級家居 花重金100萬豪裝

曲綫和對稱的視覺美學，在設計中為設計增添可靈活的曲綫結構和型態，以弧形柔美的線條重新詮釋，為家居帶來典雅的氣質。今次介紹的裝修單位是位於啟德的尚．珒溋，間隔為3房2廳2廁，其中一間房間改建成衣帽間，單位達752平方尺，由80後屋主一家三口居住。屋主在置業後為回流返港的兒子打造獨特設計，設計師考慮到屋主喜歡輕奢及現代歐式設計，因此融合兩種元素，打造出獨特的設計。雖然裝修過程中沒有任何工程，當中僅涉及傢俬費用，但屋主則為單位花重金，用了近100萬元裝修。

由大門進入屋內，從玄關位置可見，家居的整體設計以白色為主調，右邊的一組黑色石紋儲物櫃，在一片素白中形成鮮明對比。由於新樓盤的發展商一般都在玄關竣設置一個儲物鞋櫃，但考慮到屋主的使用習慣，設計師將原有的鞋櫃更改為方便屋主出門使用的設計，除了加上掛鉤外，亦設有一個坐椅方便屋主穿鞋時使用。

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大門的左邊是一幅特色牆，採用歐式花綫效果，配搭條子的設計作點綴，令整體玄關氣氛感覺優雅，特色牆亦設置了一片水晶清鏡，供屋主出門前打理儀容使用。花綫特色牆連接著一片弧形的條子設計，由於大廳位置和飯廳旁邊都設置儲物櫃，以弧形設計可消除近門兩邊櫃側所帶來的壓迫感，更呼應玄關的空間，突顯出曲綫的動感。

玄關的前方是客飯廳，延續玄關的歐式花綫及條子設計。另外，設計師也於餐枱旁邊的儲物櫃加入了玫瑰金鋼的元素，配搭黑色石紋，形造黑白金三色的對比，讓空間更顯華麗，就如置身於高級餐廳，而在黑色石紋特色牆上加上滲光燈，除了有增添氣氛的效果外，更讓牆身的石紋突顯立體感，令整體更有層次。

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設計師亦在房間的走廊位置花了不少心思，用上了花綫隱藏門，一貫客飯廳的設計，形成一整幅特色牆。而在梳化背的位置，設計師用上波浪形的花綫，配搭玫瑰金鋼條，左右兩側以花綫和特色壁燈營造出對稱的效果。而在前方電視櫃的位置，設計師運用另一款石紋紋理，與黑色石紋形成對比，而電視櫃與地櫃之間則運用一種啡色噴油玻璃材質，於物料材質上亦突顯出光面和啞面的對比。

由於屋主亦有品味紅酒的習慣，因此設計師在電視櫃旁打造了一個黑色石紋酒櫃，櫃門採用了玻璃物料配搭櫃後方的水晶清鏡，令客廳整體感覺顯得寬敞通透。客飯廳天花位置，設計師設計了一個弧形燈槽，有別於傳統一般燈槽，此燈槽以兩層設計，下層貼上玫瑰金鋼修飾，令整體風格更添高貴。

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房間方面，第一間房是屋主兒子的房間，與客廳的設計風格截然不同，由於屋主表示其兒子喜歡美式電影的元素及工業風，因此設計師於床頭位置牆身貼上紅磚紋牆紙，並將其餘牆身油上深灰色，配襯黑鋼展示層架，讓他能擺放心愛的「Marvel」模型之餘，更達到理想的工業風效果。另外，房間的腳綫及門綫用上黑色，在視覺上產生落差，令房間設計時尚又型格，別具未來科技感。

由於屋主有大量的衣物，因此單位中的其中一間房間是衣帽間。為滿足屋主的儲物需要，設計師打造了兩組到頂的衣櫃，方便屋主收納及存放大量衣物，而櫃面的物料採用了茶色玻璃門，並在衣櫃內加裝滲光燈，改善衣帽間原本的壓迫感，令衣櫃更通透，又方便屋主挑選衣服。另外，設計師在房間的窗口旁邊打造一張小型書枱，因此衣帽間同時又有書房的用途，符合屋主的需要，又可當作梳粧枱使用，方便屋主梳粧打扮。

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最後在主人房方面，對比起客飯廳採用大量花綫的設計，設計師在主人房僅運用簡約的花綫修飾牆身，希望營造簡約舒適的環境。而在梳粧枱的位置，設計師盡用窗台位置的空間，再加裝一面特色梳粧鏡，此鏡可配合屋主，轉動鏡面以改變使用的角度。在床頭位置亦採用了屋主喜愛的花紋牆布，製作一面特色牆。屋主有在床上閱讀的習慣，因此設計師在牆上加裝2支壁燈，當成床頭燈，並在床頭加裝滲光燈，以及在床架下三邊加裝地燈，營造床身飄浮的感覺，令睡床十足酒店睡房的設計。

＊圖片及資料由 De Stijl Interior Design 提供

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責任編輯：龍紀瑩