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【西貢好去處】滘西洲公眾高爾夫球場訪客人數增　2021年入場人數按年上升5萬

商業 19:09 2022/08/23

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港人渴望遠離繁囂，在新冠疫情前，經常在假期四處旅遊，但疫情爆發之後，不少香港人留在香港探索新的地方和活動。西貢作為可飽覽海景的地方，吸引不少市民到訪，並帶動區內的需求。

賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場總經理夏理達（Cameron Halliday）表示，於2021年入場人數按年上升5萬，至24萬人數。而為了港人都能享用設施，推行了多項措施，包括限制每人每月的打球次數。

他解釋，全球高爾夫球的參與率在疫情期間有所增長，香港亦可見這類情況。雖然很大程度受惠於2020年起實施的旅遊限制，但仍樂見更多新參加者，參與這項運動。

事實上，賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場於疫情期間，設有多項新的營運準則，旨在確保顧客和員工安全。夏達理表示，在疫情較反覆時，因應政府規定的抗疫措施，滘西洲的業務表現，以及訪客人數亦比較反覆（見表）。

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賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場人數
年份 訪客人數 夏季非高峰期的球場使用率
2019 21萬 54.7%
2020 16萬 不適用
2021 ／24萬 82.2%

他指出，疫情爆發後而球場開放時，設施的使用率和相應的銷售額顯著增加，尤以夏季非高峰期增長顯著。但因應防疫措施長時間關閉，抵消了球場開放時所增加的使用率。

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展望未來，他相信即使邊境重新開放，以及國際旅遊恢復後，高爾夫球仍能受惠於過去2年以來，更廣泛及更高的公眾參與率。他期望公眾能夠繼續享用高爾夫球場和練習設施，數量並維持在現有水平，香港高爾夫球的增長前景便會樂觀。

記者：馬意文

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