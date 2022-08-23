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【新股IPO】中國無人駕駛汽車公司文遠知行否認計劃來香港或美國上市

股樓投資 19:16 2022/08/23

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引述外電報道，中國無人駕駛汽車初創公司文遠知行，正在與顧問就潛在上市事宜進行討論，並評估在香港或美國上市的可能性，集資達5億美元。不過對於上市一事，文遠知行回應，指暫時沒有具體的上市計劃，並將於適當時候公布進展。

同場加映：【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

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據悉，文遠知行若選擇在美國上市，可能會面臨中國監管機構的壓力，公司最快會於9月上市，而在3月的最新一輪融資中，公司估值為44億美元。

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記者：張以正

 

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