  • 32°C
香港時間 : 2022824日 (週三) 10:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績︱電動車】小鵬汽車次季淨虧損擴大至27億人幣　股價挫近一成創逾5個月低

股市 09:26 2022/08/24

分享：

分享：

小鵬汽車次季淨虧損擴大至27億人幣

小鵬汽車 （09868） 第二季度淨虧損為27億元（人民幣，下同），較去年同期11.9億元擴大，非公認會計原則計，淨虧損為24.6億元，去年同期為11億元。

小鵬股價現9.6%，報75元，創逾5個月低；其美股（美：XPEV）昨跌10.8%，報18.73美元。

小鵬季內收入按年升97.7%至74.4億元，按季跌0.2%，其中，汽車銷售為69.4億元，按年升93.6%，按季跌0.9%，汽車利潤為9.1%，按年跌1.9個百分點。整體毛利率為10.9%，按年跌1個百點。

小鵬指出，第三季度的交付指引數據，已經考慮調價、促銷等因素，預計第三季度毛利率回到第一季水平。

第二季汽車總交付量為34,422輛，按年升98%，其中P7交付量升約39%至15,983輛，P5交付量為12,848輛，其中超過50%可支持駕駛輔助系統XPILOT3.0或XPILOT3.5。

截至6月底止，小鵬汽車銷售網絡持續擴張，包括388間門店，覆蓋142個城市，自營充電站網絡擴展至977座。

小鵬主席何小鵬表示，正加快新產品推出的速度，以完善公司的產品，車輛價格介乎15萬元至50萬元之間。 公司計劃於2023年推出兩款新的具競爭力的車型，進一步推動銷量快速增長。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、華潤電力、中國移動

相關文章：

【電動車】蔚來新品牌「阿爾卑斯」據報開放與其他電池供應商合作　包括中創新航、比亞迪

【電動車】比亞迪半日跌逾1%　「護衛艦07」3日後於成都車展亮相

【電動車】前蘋果工程師張曉浪承認竊取自動駕駛商業機密　小鵬：不了解案件具體情況、與蘋果之間沒有爭議（第二版）

【電動車】小鵬新車G9開訂24小時錄超2萬訂單　另同獲工信部納入免徵車輛購置稅目錄

編輯：袁諾曦

美股 港股 小鵬汽車－W（09868） 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【AAPL】郭明錤：蘋果下一代MacBook Pro 14及16英寸將在今年第四季量產
【AAPL】郭明錤：蘋果下一代MacBook Pro 14及16英寸將在今年第四季量產
【電動車】前蘋果工程師張曉浪承認竊取自動駕駛商業機密　小鵬：不了解案件具體情況、與蘋果之間沒有爭議（第二版）
【電動車】前蘋果工程師張曉浪承認竊取自動駕駛商業機密　小鵬：不了解案件具體情況、與蘋果之間沒有爭議（第二版）
【美股收市】歐美經濟數據差 道指挫154點 能源股逆市升
【美股收市】歐美經濟數據差 道指挫154點 能源股逆市升
【恒指夜期+ADR】夜期收市升28點 京東美股績後高港1.4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升28點 京東美股績後高港1.4%（不斷更新）
【打風消息】天文台中午12時至2時改發3號風球　考慮晚上6時至9時之間改發8號烈風或暴風信號（不斷更新）
【打風消息】天文台中午12時至2時改發3號風球　考慮晚上6時至9時之間改發8號烈風或暴風信號（不斷更新）
【歐洲危機】北溪管道又將維修　歐警告俄或從此斷氣　歐電價急飈
【歐洲危機】北溪管道又將維修　歐警告俄或從此斷氣　歐電價急飈
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款