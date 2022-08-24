【業績︱電動車】小鵬汽車次季淨虧損擴大至27億人幣　股價挫近一成創逾5個月低

▲ 小鵬汽車次季淨虧損擴大至27億人幣

小鵬汽車 （09868） 第二季度淨虧損為27億元（人民幣，下同），較去年同期11.9億元擴大，非公認會計原則計，淨虧損為24.6億元，去年同期為11億元。

小鵬股價現9.6%，報75元，創逾5個月低；其美股（美：XPEV）昨跌10.8%，報18.73美元。

小鵬季內收入按年升97.7%至74.4億元，按季跌0.2%，其中，汽車銷售為69.4億元，按年升93.6%，按季跌0.9%，汽車利潤為9.1%，按年跌1.9個百分點。整體毛利率為10.9%，按年跌1個百點。

小鵬指出，第三季度的交付指引數據，已經考慮調價、促銷等因素，預計第三季度毛利率回到第一季水平。

第二季汽車總交付量為34,422輛，按年升98%，其中P7交付量升約39%至15,983輛，P5交付量為12,848輛，其中超過50%可支持駕駛輔助系統XPILOT3.0或XPILOT3.5。

截至6月底止，小鵬汽車銷售網絡持續擴張，包括388間門店，覆蓋142個城市，自營充電站網絡擴展至977座。

小鵬主席何小鵬表示，正加快新產品推出的速度，以完善公司的產品，車輛價格介乎15萬元至50萬元之間。 公司計劃於2023年推出兩款新的具競爭力的車型，進一步推動銷量快速增長。

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編輯：袁諾曦