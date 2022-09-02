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【銀債開售】銀債今日下午2時截止認購　耀才：近2100名客戶認購近4億元、衝破上次紀錄（不斷更新）

Hot Talk 12:16 2022/09/02

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保底息4厘銀債吸引　工銀亞洲：首日人均認購30手　信銀國際：首日認購人數較上批增逾3成（不斷更新）

第七批、保底息達4厘的銀色債券今日下午2時截止認購。耀才證券 （01428） 執行董事兼行政總裁許繹彬表示，今期銀債反應，較預期踴躍，截至今天早上10時，近2100名客戶認購銀債，認購額近4億元，已經衝破上次的紀錄。

老友記需要注意，今批銀債亦與上批一樣，已設定最高配發金額為每位投資者100萬元，即每位投資者最多只能獲配發100手債券。

信銀國際梁淑怡：料銀債錄超購

工銀亞洲表示，銀債首日總認購金額及人數與去年相若，其中每人平均認購約30手，最高認購金額為200萬元（200手），而透過網上渠道認購佔比約7成。信銀國際表示，首日客戶平均認購金額超過25萬元（25手），亦有數名客戶認購金額達100萬元，首天認購人數較上一批銀債增加超過3成，而首日認購總金額亦較上一批銀債有雙位數增長。

中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡表示，新一批銀債保證息率由去年的3.5厘上調至4厘，為歷來最高，亦比港元定期息率為高，相信銀債對尋求穩定收入的投資者而言甚具吸引力，因此首日認購人數及總金額較上一批高，預計今批銀債會錄得超額認購。

工銀亞洲零售業務與財富管理部副主管尹可豐表示，在加息環境下，相信長者在投資銀債時，會特別考慮未來息口走勢，而從目前環境來看，銀債4厘年息率相比定期存款利率較高，所以對一般投資者而言仍具一定吸引力，加上現時投資市場較為波動，銀債作為防守型資產配置工具，回報穩定，故從年息率角度看，這批銀債仍具吸引力。

招商永隆銀行表示，認購首日平均每名客戶認購金額約為25萬元，並獲多宗認購金額達100萬元或以上的申請。而經電子渠道（流動銀行／網絡銀行）認購的客戶人數約為58%。

中銀香港：經手機銀行認購客戶升逾5成

中銀香港 （02388） 個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，該行銀債認購人數創首日新高，經手機銀行認購的客戶亦大幅上升超過5成，而每人平均認購手數超過20手，由於今次保證息率不會少於4厘，加上發行規模最多可增至450億元，估計今年整體認購人數及金額均有機會創新高，預計每人將可分派到15至20手。

上海商業銀行零售銀行業務總監陳志偉表示，銀債首天開售客戶反應理想， 認購人數以及金額均較去年同期有顯著增幅，平均認購額約為20萬元。陳表示，鑑於近日市況波動， 加上銀債4厘保底息率吸引，相信市場參與度會較以往高，申購人數及金額有機會創新高，建議有意投資者可每人申請約25手。

滙豐 （00005） 發言人表示，客戶對今批銀債的認購反應熱烈，滙豐接獲的認購宗數創出銀債開售首日的新高，透過流動理財認購的比率持續上升。渣打銀行表示，該行首日接獲的銀債申請宗數，較對上一批多近兩成。恒生銀行 （00011） 亦稱，首日認購人數較去年增逾兩成。花旗表示，銀債首日認購反應正面，查詢及認購數字符合預期。

致富證券董事及證券業務主管郭家安表示，首天收到200名客戶申請認購，惟客戶平均認購10手，反應比往年遜色，他建議資金充裕的長者，可申請認購20手或更多，可在波動市況中尋求穩定的投資回報，舊有的銀債可考慮贖回轉新一批銀債以爭取多0.5厘回報。

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記者：胡學能

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