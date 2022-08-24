印度大學教授慘遭家暴 悍妻除鞋連打20下唔敢還手（有片）

印度性別不平等問題嚴重，女性被家暴情況時有發生。不過社交網站Twitter流傳一條影片，顯示印度一名男子被老婆用鞋猛打頭部，男子遭連打最少20下卻完全未有還手。據悉，男子是一名大學助理教授，其妻子於上周突然闖入大學宿舍暴打他。

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當地傳媒引述消息人士指，片中男子是Berhampur University英語系助理教授蒂里亞（Anil Kumar Tiriya）。事發於當地上周六（20日）上午約11點半，蒂里亞妻子闖入蒂里亞大學宿舍並將大門上鎖。

妻子脫下一隻鞋後，便瞄準蒂里亞頭部施展連串攻勢，她一邊打丈夫、一邊辱罵他「你認為份工好好咩？」。蒂里亞嘗試背向妻子，再用手護住頭部，絲毫無還撃之力。影片顯示蒂里亞被暴打約一分鐘，目測頭部被打超過20下。

妻子似乎「意猶未盡」，改為用鞋子打丈夫肚部，蒂里亞最終伸手搶去鞋子，結束家暴事件。

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消息人士指，有4名大學工作人員聽到騷動後趕到現場，要求該女子開門但不果。直至保安人員到場，在場人員不斷要求她開門，女子最終屈服「釋放」蒂里亞。

多位網民質疑及譴責該女子所為，不應以暴力解決問題。據校方指，蒂里亞與妻子已解決紛爭，目前無法得悉兩人爭執原因。

責任編輯：郭麗明