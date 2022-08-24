  • 31°C
香港時間 : 2022824日 (週三) 08:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

印度大學教授慘遭家暴 悍妻除鞋連打20下唔敢還手（有片）

環球社會熱點 08:05 2022/08/24

分享：

分享：

印度性別不平等問題嚴重，女性被家暴情況時有發生。不過社交網站Twitter流傳一條影片，顯示印度一名男子被老婆用鞋猛打頭部，男子遭連打最少20下卻完全未有還手。據悉，男子是一名大學助理教授，其妻子於上周突然闖入大學宿舍暴打他。

美國3警圍毆倒地疑犯恐嚇拍片者 暴力執法遭停職調查 【下一頁】

當地傳媒引述消息人士指，片中男子是Berhampur University英語系助理教授蒂里亞（Anil Kumar Tiriya）。事發於當地上周六（20日）上午約11點半，蒂里亞妻子闖入蒂里亞大學宿舍並將大門上鎖。

妻子脫下一隻鞋後，便瞄準蒂里亞頭部施展連串攻勢，她一邊打丈夫、一邊辱罵他「你認為份工好好咩？」。蒂里亞嘗試背向妻子，再用手護住頭部，絲毫無還撃之力。影片顯示蒂里亞被暴打約一分鐘，目測頭部被打超過20下。

妻子似乎「意猶未盡」，改為用鞋子打丈夫肚部，蒂里亞最終伸手搶去鞋子，結束家暴事件。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

Kim Kardashian被盜逾千萬珠寶 劫匪歸咎炫富在先 【下一頁】

消息人士指，有4名大學工作人員聽到騷動後趕到現場，要求該女子開門但不果。直至保安人員到場，在場人員不斷要求她開門，女子最終屈服「釋放」蒂里亞。

多位網民質疑及譴責該女子所為，不應以暴力解決問題。據校方指，蒂里亞與妻子已解決紛爭，目前無法得悉兩人爭執原因。

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】烏糧食出口暴跌近半 料收成亦大減
2022/08/23
【烏克蘭戰爭】烏糧食出口暴跌近半 料收成亦大減
英智庫建議取消GCSE及A-level 倡加強非學術技能
2022/08/23
英智庫建議取消GCSE及A-level 倡加強非學術技能
德總理訪加拿大爭取能源合作 為減少依賴俄羅斯
2022/08/23
德總理訪加拿大爭取能源合作 為減少依賴俄羅斯
Google AI出錯 美父遭誤會性侵兒童
2022/08/23
Google AI出錯 美父遭誤會性侵兒童
英PlayStation玩家索償460億 告Sony收3成佣抬高遊戲售價
2022/08/23
英PlayStation玩家索償460億 告Sony收3成佣抬高遊戲售價

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】烏糧食出口暴跌近半 料收成亦大減
18:36 2022/08/23
【烏克蘭戰爭】烏糧食出口暴跌近半 料收成亦大減
英智庫建議取消GCSE及A-level 倡加強非學術技能
18:02 2022/08/23
英智庫建議取消GCSE及A-level 倡加強非學術技能
德總理訪加拿大爭取能源合作 為減少依賴俄羅斯
17:45 2022/08/23
德總理訪加拿大爭取能源合作 為減少依賴俄羅斯
夫妻之道 網絡熱話 社會矛盾 大學 印度

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月24日 時間08:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【英國王室】威廉最靚表妹做模特 大曬倫敦香閨
【英國王室】威廉最靚表妹做模特 大曬倫敦香閨
【英國王室】凱特帶仔女貼地坐經濟艙 同機乘客超驚喜
【英國王室】凱特帶仔女貼地坐經濟艙 同機乘客超驚喜
日本擬放寬入境 完成接種疫苗旅客免陰性檢測證明
日本擬放寬入境 完成接種疫苗旅客免陰性檢測證明
「普京大腦」女兒被炸死案 俄控烏女特工行兇
「普京大腦」女兒被炸死案 俄控烏女特工行兇
新型冠狀肺炎全球疫情（08月24日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月24日 時間08:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款