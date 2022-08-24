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【中概股｜業績】寶尊電商跌9%創三個月低　第二季經調整純利按年跌99%至130萬人幣

股市 14:29 2022/08/24

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【中概股｜業績】寶尊第二季經調整純利130萬人幣

寶尊電商 （09991） （美：BZUN）公布，截至6月底止第二季，收入21.22億元（人民幣，下同），按年減少7.9%；淨虧損約7780萬元，去年同期為淨利7980萬元；非公認會計準則純利130萬元，按年減少99%。

寶尊電商現跌9%，報19.66元，創三個月低。

寶尊電商上季交易總額（GMV）按年增46.8%至230.86億元；當中經銷GMV為7.79億元，按年減少28.8%，非經銷GMV為223.08億元，按年增加52.4%。當產品銷售為6.93億元，按年少28.6%，寶尊指產品銷售減少受優化經銷業務產品結構、中國宏觀經濟和消費疲軟，導致經銷模式下電子和小家電品類產品銷售放緩。

寶尊主席兼首席執行官仇文彬指，4月至5月期間，內地多個主要城市因疫情實施嚴格管控，但集團仍表現穩健。集團憑藉在科技創新和基礎設施領域的深厚積澱，在數字化轉型、戰略業務拓展和全渠道擴張取得持續進步，彰顯業務的強勁韌性和活力。

寶尊首席財務官Arthur Yu指，集團將繼續優化成本和協調資源配置，進一步提升資金周轉效率；集團在宏觀挑戰下仍取得正向經營現金流並削減長期負債，對實現可持續增長充滿信心。

重溫寶尊首季業績，可瀏覽【下一頁】

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