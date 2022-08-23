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【職場熱話】大學畢業做銀行文職兩年人工不到15K 自覺行業前景一般欲辭職進修 卻被批自私及不誠實深感冤枉

理財智慧 19:57 2022/08/23

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有打工仔近日在Discuss討論區分享「職場辛酸史」。事主表示自大學畢業後加入銀行文職工作已有兩年多，但就覺得現時工作前景麻麻，所以有意通過讀書轉行。事主於今年3月報讀碩士課程並獲取錄，於是決定在7月初遞信辭職。事主稱原本與上司和同事的關係都不錯，但是他們得悉事主向經理遞信後，便立即在背後罵他，原因是事主選擇了在公司最忙的時候辭職，同事批評這是自私的表現。

事主又透露，由於早前5至6月時都有很多人辭職轉工，經理表示未能這麼快就能聘請人手填補職缺，於是希望事主能夠幫到9月，但事主計算過由於公司12月出雙糧，如果做到9月感覺好像好蝕，加上讀書需要時間準備，所以最後也沒有答應上司要求，並如期在8月離職。

【青姐話】搞搞震冇幫襯   低成交好冇癮

到了Last Day請同事食散水餅那天，大家表面正正常常，但其中一個資深員工卻走來投訴事主「讀甚麼書，應該是搵到工才走」，指控他為人不誠實。事主深知同事在背後不斷說他是非，但最後都懶得解釋，皆因都知道大家不會再聯絡，於是唯有默默執拾走人，但心裏卻感到很難受。事主更分享自己人工由最初入職時的13K，到離職時只得14.2K，然而他卻發現新入職的零經驗Fresh Grad卻可以有15K人工，對於這種同工不同酬及被人後來居上的情況深感憤怒。

討論區基本上一面倒支持事主離職尋找理想，並指出他毋須放太多無謂感情在公司和同事身上。「樓主太重視人地所講，佢講完幾個月已經唔記得咗你」、「唔駛理人講咩，係想讀返書就好好準備自己」、「認定自己方向，他人的説話當作一個社會經驗」、「人生是你的，同事係你人生其中一段陪伴你嘅人，但大部份都唔會長久，所以不要放在心，從心出發，做自己想做嘅」。部分愛之深責之切的網友，更提醒事主「年輕真好，竟然對公司及同事有感情，不知説你是天真或是傻」、「你轉多幾次工，好快就冇呢種諗法。」

事主及後回文表示多謝網友支持，表示沒有後悔當日決定。「原先我經理知我讀Master，佢話其實可以唔使辭職，可以一邊打工一邊讀書，但我諗銀行成日都OT，如果我準時走，班同事又會好大怨言，我遲走的話又趕唔切上堂，睇個時間表多數6:30pm上堂，唯有裸辭，做下PT，想讀好啲書，日後轉行，無謂為咗嗰14.2K，又返學返工咁辛苦。」

另一位網友就認為事主不應該選擇這個時候去進修，而是通過跳槽去爭取向上流動的機會。「我都覺得你好蠢，讀乜鬼書，呢兩年移民潮係轉工升職加薪的好機會，你竟然去讀書。讀完一年出嚟，應該都仲係水尾，希望你到時把握到。如果你早幾個月出Post，我肯定叫你快啲搵工轉，一年後又轉工升職，尤其你畢業幾年，根本食正人生第一個升職階梯位。好多人搵得少，唔係因為佢冇個碩士學位，係因為唔識行職場條路，本身你已經咁Underpay，轉工理由好充份，只需釣到間好公司就可以。」

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責任編輯：嚴浩文

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