  • 33°C
香港時間 : 2022823日 (週二) 19:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績│零售股】恒基發展半年純利減少20%至2400萬元、息1仙　獲「保就業計劃」工資補貼1000萬

股市 18:29 2022/08/23

分享：

分享：

【業績│零售股】恒基發展半年純利減少20%至2400萬元、息1仙　獲「保就業計劃」工資補貼1000萬

恒基發展 （00097） 上半年純利減少20%至2400萬元，主要由於期內本港爆發第五波疫情，令百貨業務大受影響，惟政府「保就業計劃」所提供的工資補貼及若干業主提供的租金寬免已抵銷部份衝擊。恒發派中期息1仙。

千色Citistore於期內調整其店舖網絡，當中一間位於沙田之C生活門店經已結業，而UNY樂富店則增設C生活專櫃。截至6月底，共有5間千色Citistore百貨公司，及4間名為C生活之實用家品專賣店。

千色Citistore稅後盈利貢獻增21%

雖然銷售自營貨品毛利減少，加上寄售及特許專櫃之佣金總收入亦減少，千色Citistore稅後盈利貢獻仍較去年同期增加21%至4000萬元，主要由於期內千色取得「保就業計劃」的工資補貼800萬元，及整體經營開支淨額減少1200萬元，當中包括若干業主作出租金寬免400萬元。

本地爆發第五波疫情，帶動市民對Unicorn旗下超級市場食物及日用品需求上升，惟其百貨業務則大受打擊。APITA及UNY樂富店整體同店銷售較去年同期下跌8%。儘管期內獲「保就業計劃」提供工資補貼200萬元，Unicorn仍錄得稅後虧損1400萬元，主要由於增添UNY將軍澳店以及就APITA訂立新租賃協議而令經營開支上升所致。 

相關文章：【業績│本港地產股】恒地半年基礎盈利減少34%、中期息0.5元　冀早日免檢通關帶動樓市及經濟平穩發展

相關文章：【業績｜零售股】佐丹奴中期純利按年升61.7%　中期息增三成至8.5仙

編輯：陳韻妍


 

港股 商舖 業績公布 保就業 就業 補貼 純利 銷售 恒基發展（00097） 恒基
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【打風消息】天文台：馬鞍今晚進入港800公里範圍、或掛1號風球　周三普遍風力將達至3號風球最低門檻（不斷更新）
【打風消息】天文台：馬鞍今晚進入港800公里範圍、或掛1號風球　周三普遍風力將達至3號風球最低門檻（不斷更新）
【歐洲危機】北溪管道又將維修　歐警告俄或從此斷氣　歐電價急飈
【歐洲危機】北溪管道又將維修　歐警告俄或從此斷氣　歐電價急飈
【港股市況】吉利挫6%、安踏績後升4%　恒指全日跌153點、19500失而復得（不斷更新）
【港股市況】吉利挫6%、安踏績後升4%　恒指全日跌153點、19500失而復得（不斷更新）
【華為發布會】華為：9月6日發布Mate 50系列旗艦手機　料與蘋果「對撼」
【華為發布會】華為：9月6日發布Mate 50系列旗艦手機　料與蘋果「對撼」
【美股期貨】道指期貨升37點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升37點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升10點　騰訊美團ADR下跌（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升10點　騰訊美團ADR下跌（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款