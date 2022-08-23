▲ 【業績│零售股】恒基發展半年純利減少20%至2400萬元、息1仙 獲「保就業計劃」工資補貼1000萬

恒基發展 （00097） 上半年純利減少20%至2400萬元，主要由於期內本港爆發第五波疫情，令百貨業務大受影響，惟政府「保就業計劃」所提供的工資補貼及若干業主提供的租金寬免已抵銷部份衝擊。恒發派中期息1仙。

千色Citistore於期內調整其店舖網絡，當中一間位於沙田之C生活門店經已結業，而UNY樂富店則增設C生活專櫃。截至6月底，共有5間千色Citistore百貨公司，及4間名為C生活之實用家品專賣店。

千色Citistore稅後盈利貢獻增21%

雖然銷售自營貨品毛利減少，加上寄售及特許專櫃之佣金總收入亦減少，千色Citistore稅後盈利貢獻仍較去年同期增加21%至4000萬元，主要由於期內千色取得「保就業計劃」的工資補貼800萬元，及整體經營開支淨額減少1200萬元，當中包括若干業主作出租金寬免400萬元。

本地爆發第五波疫情，帶動市民對Unicorn旗下超級市場食物及日用品需求上升，惟其百貨業務則大受打擊。APITA及UNY樂富店整體同店銷售較去年同期下跌8%。儘管期內獲「保就業計劃」提供工資補貼200萬元，Unicorn仍錄得稅後虧損1400萬元，主要由於增添UNY將軍澳店以及就APITA訂立新租賃協議而令經營開支上升所致。

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編輯：陳韻妍



