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【加密貨幣】比特幣ATM現漏洞　黑客可直接轉走加密貨幣

科技 18:26 2022/08/23

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加密貨幣投資愈趨流行，除了衍生出各大加密貨幣交易所外，加密貨幣ATM（自動櫃員機）的服務範圍亦漸漸擴大。但加密貨幣ATM製造商General Bytes被爆出其ATM伺服器存在漏洞，黑客可經被入侵的ATM，直接將用戶存入的加密貨幣轉走。

【加密危機】黑客藉「跨鏈橋」RenBridge洗錢　涉案金額達42億元

外媒《Bleeping Computer》於上周五（19號）接獲爆料指，一名General Bytes ATM的客戶遭到黑客零日攻擊，使其存入ATM比特幣不翼而飛。

對於相關漏洞問題，General Bytes亦早於前一日（即18日）坦承，該零日漏洞自2020年12 月8日已在於自家加密應用伺服器（Crypto Applicate Server,CAS）中。由於CAS負責處理ATM上的比特幣買賣交易，當黑客利用該漏洞入侵CAS後，可假冒成CAS管理員，並修改收款錢包地址，將ATM收到的加密貨幣轉移到黑客的錢包中。

根據加密貨幣ATM搜索引擎Coin ATM Radar顯示，全球有8,827台由General Bytes生產的加密貨幣ATM，當中有148台位於本港各地區。雖然General Bytes直接承認了其ATM被駭近2年，相關的伺服器漏洞亦已修補，但該企未有透露與該漏洞相關的受害規模與金額。

【加密貨幣騙案】黑客入侵前巴基斯坦總理IG　借Elon Musk之名行騙

【加密投資】疑提供虛假加密投資App　蘋果、Google一起被查

責任編輯：殷凱怡

三星近日正式推出兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，本報記者日前也搶先實試，有興趣入手的讀者可參考以下實測：

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