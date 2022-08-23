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【競爭法】PlayStation涉收佣抬高遊戲售價　遭英國玩家索償50億英鎊

環球政經 19:21 2022/08/23

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Sony旗下的網上商店PlayStation被指濫用了其市場地位，於每款遊戲收取30%佣金，從而抬高遊戲售價，令到一眾玩家需要以更高價錢購買遊戲，英國玩家因而發起集體訴訟，要求Sony賠償約50億英鎊，約有890萬玩家獲得67至562英鎊賠償。

同場加映：【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

是次集體訴訟由消費維權組織主席Alex Neill提出，她在法律文件中指出，Sony違反了競爭法，對遊戲開發商和發行商施加了不公平的條款，並抬高了價格。正因為PlayStation的條款抬高了消費者購買遊戲的價格，導致數以百萬計的客戶自2016年起，多花了高達50億英鎊購買遊戲。

亞太區百萬富翁排名出爐  新加坡2030年變亞洲百萬富翁之都 香港位居第三【見下頁

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文件亦顯示，符合相關條件的PlayStation玩家將自動獲得索賠，包括自2016年8月19日起擁有一部遊戲機、住在英國、曾購買PlayStation遊戲、透過 PlayStation Store購買遊戲。

同場加映： 【溫股知新】港股烏雲滿布 後市寄望財報

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撰文 : 陳楚琨

電玩手遊 經濟 遊戲 PlayStation 競爭條例 英國 英鎊 Sony

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