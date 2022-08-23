【京東系】京東健康半年經調整盈利按年升82%　不派息　收入升48%

▲ 京東健康半年經調整盈利按年升82% 不派息 收入升48%

京東健康 （06618） 收市後公布，截至6月底止，半年業績扭虧為盈，錄得純利2.2億元（人民幣，下同），去年同期則蝕4.6億元，非國際財務報告準則盈利則錄得12.1億元，按年大升82%。京東健康不派中期息。京東健康全日升1.5%，收報57.75港元。

上半年京東健康收入按年升48.3%至202.3億元。受益於精細化運營和技術產品的升級、優化用戶體驗，截至6月底止，年度活躍用戶數量達到約1.3億，按年淨增加約2270萬。期內，公司持續加強在醫療健康服務方面 的能力建設，日均諮詢量快速增長，已超過25萬。

零售藥房方面，上半年公司在自營業務保持強勁增長，收入達175億元， 按年增長48.6%。藥品「自營冷鏈」能力也已覆蓋超240個城市，線下自營DTP藥房已拓展至全國26個省級行政區。

期內，公司毛利率按年跌2.5個百分點至21.8%，主因產品組合變動及促銷。

零售藥房行業增長潛力遠未充分挖掘

展望未來，京東健康表示，將繼續堅持醫藥健康供應鏈和線上醫療健康服務的專業化能力建設，並進一步推進開放生態戰略，繼續擴大與產業鏈上下游的合作，為民眾提供易得、便捷和可負擔的醫療健康產品與服務。

同時，公司認為，零售藥房行業整體增長潛力還遠未被充分挖掘，尤其是行業數 字化轉型關鍵期的當下，故公司將進一步完善數智化醫藥健康供應鏈體系，不斷打磨「醫藥+服務」一站式專業化服務體驗等。醫療健康服務方面，公司將不斷建設線上線下一體化醫療健康服務生態，持 續強化嚴肅醫療、家庭健康管理和消費醫療的服務閉環。

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編輯：袁諾曦