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【業績｜京東系】京東物流次季虧轉盈、經調整盈利錄2.1億人幣　半年虧損大幅收窄

股市 20:22 2022/08/23

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【業績｜京東系】京東物流上季轉盈　經調整盈利2億人幣

京東物流 （02618） 收市後公布，截止6月底，半年虧損14.6億元（人民幣，下同），較去年同期蝕153.6億元大幅收窄，Non-GAAP計，虧損為5.8億元，去年同期為蝕15億元。京東物流不派中期息。

單計第二季度，虧損為7633萬元，較去年同期蝕42.9億元大為改善，Non-GAAP計，轉為錄得盈利2.1億元，去年同期則蝕1.4億元。

京東次季收入增5.4%、經調整純利65億人幣，看【下一頁】

上季單客平均收入11.3萬元

上半年收入按年升20.9%至586.2億元。單計第二季收入亦升20%至312.7億元，其中有41.7%的收入來自京東 （09618）

京東物流表示，上季收入增加主因一體化供應鏈客戶收入增加10.7%及其他客戶收入增加41.6%，至202億及111億元。上季單客戶平均收入按年少2.2%至113,617元。

截至6月底止，集團經營著超過1,400個倉庫、超過7,600個配送站，並僱用了超過20萬名自營配送人員。

京東物流全日微升0.1%，收報14.1港元。

重溫上季業績，可瀏覽【下一頁】

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記者：宋佩恩

港股 業績公布 京東（美：JD） 京東物流（02618）

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