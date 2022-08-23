▲ 【港鐵加密班次】港鐵於本周六及下周一加密大部分班次至2.2至6分鐘一班車 加開兩條新巴士及輕鐵綫

港鐵 （00066） 公布，本周六和下周一起，加強合共7條鐵路綫的列車服務，調整後大部分班次將加密至約2.2至6分鐘一班車，每周合共增加約430班列車，以配合市民出行需要。此外，為便利學生新學年開學，港鐵將加強開學初期早上繁忙時段前的列車服務，並加強新界西北交通服務，包括開辦全新的港鐵巴士K51A路綫及輕鐵507P特別班次。

自8月27日起，東鐵綫、觀塘綫、港島綫、荃灣綫、屯馬綫及將軍澳綫，會分別在周末及公眾假期的不同時段加強列車服務，調整後大部分班次將加密至約2.2至6分鐘一班車。南港島綫於平日日間非繁忙時段的列車班次亦會於8月29日起加密至約6分鐘一班車。

開辦新巴士路綫K51A來往屯門掃管笏與富泰

為配合學生開學，公司將於9月1日、2日及5日 （星期四、星期五及星期一） 加強重鐵網絡 （機場快綫及迪士尼綫除外） 於早上6時15分至7時15分的列車服務，以及輕鐵與港鐵巴士於早上繁忙時段的服務。

港鐵指，為配合新界西北市民需求增加，由8月29九日 （星期一） 起，港鐵將開辦新巴士路綫K51A來往屯門掃管笏與富泰，並加強K53、 K52S 、K52A及K76S路綫的服務。港鐵亦會由9月1日 （星期四） 起提供一班507P輕鐵特別班次，逢星期一至五早上由兆康開往屯門碼頭站，便利區內居民及學生。

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編輯：陳韻妍