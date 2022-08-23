  • 33°C
香港時間 : 2022823日 (週二) 19:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港鐵加密班次】港鐵於本周六及下周一加密大部分班次至2.2至6分鐘一班車　加開兩條新巴士及輕鐵綫

Hot Talk 18:11 2022/08/23

分享：

分享：

【港鐵加密班次】港鐵於本周六及下周一加密大部分班次至2.2至6分鐘一班車　加開兩條新巴士及輕鐵綫

港鐵 （00066） 公布，本周六和下周一起，加強合共7條鐵路綫的列車服務，調整後大部分班次將加密至約2.2至6分鐘一班車，每周合共增加約430班列車，以配合市民出行需要。此外，為便利學生新學年開學，港鐵將加強開學初期早上繁忙時段前的列車服務，並加強新界西北交通服務，包括開辦全新的港鐵巴士K51A路綫及輕鐵507P特別班次。

港鐵中期盈利升77%至47億元　派息大增至0.42元【下一頁】

自8月27日起，東鐵綫、觀塘綫、港島綫、荃灣綫、屯馬綫及將軍澳綫，會分別在周末及公眾假期的不同時段加強列車服務，調整後大部分班次將加密至約2.2至6分鐘一班車。南港島綫於平日日間非繁忙時段的列車班次亦會於8月29日起加密至約6分鐘一班車。

開辦新巴士路綫K51A來往屯門掃管笏與富泰

為配合學生開學，公司將於9月1日、2日及5日 （星期四、星期五及星期一） 加強重鐵網絡 （機場快綫及迪士尼綫除外） 於早上6時15分至7時15分的列車服務，以及輕鐵與港鐵巴士於早上繁忙時段的服務。

港鐵指，為配合新界西北市民需求增加，由8月29九日 （星期一） 起，港鐵將開辦新巴士路綫K51A來往屯門掃管笏與富泰，並加強K53、 K52S 、K52A及K76S路綫的服務。港鐵亦會由9月1日 （星期四） 起提供一班507P輕鐵特別班次，逢星期一至五早上由兆康開往屯門碼頭站，便利區內居民及學生。

相關文章：【港鐵業績】港鐵中期業績靠物業發展收入翻身　鄧智輝：現有5個項目計劃推售、涉4500個單位

相關文章：【業績】港鐵：本地鐵路客流量已回復第五波疫情前水平　票價檢討會聆聽持分者意見

編輯：陳韻妍

開啟hket App，閱讀全文
港股 屯馬綫 輕鐵 港鐵 巴士 鐵路 港鐵 港鐵公司（00066） 將軍澳
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【打風消息】天文台：馬鞍今晚進入港800公里範圍、或掛1號風球　周三普遍風力將達至3號風球最低門檻（不斷更新）
【打風消息】天文台：馬鞍今晚進入港800公里範圍、或掛1號風球　周三普遍風力將達至3號風球最低門檻（不斷更新）
【歐洲危機】北溪管道又將維修　歐警告俄或從此斷氣　歐電價急飈
【歐洲危機】北溪管道又將維修　歐警告俄或從此斷氣　歐電價急飈
【港股市況】吉利挫6%、安踏績後升4%　恒指全日跌153點、19500失而復得（不斷更新）
【港股市況】吉利挫6%、安踏績後升4%　恒指全日跌153點、19500失而復得（不斷更新）
【華為發布會】華為：9月6日發布Mate 50系列旗艦手機　料與蘋果「對撼」
【華為發布會】華為：9月6日發布Mate 50系列旗艦手機　料與蘋果「對撼」
【美股期貨】道指期貨升37點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升37點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升10點　騰訊美團ADR下跌（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升10點　騰訊美團ADR下跌（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款