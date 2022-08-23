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【新股IPO】樂華娛樂2306周三起招股 入場費約3434元

股樓投資 18:57 2022/08/23

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內地藝人管理公司樂華娛樂（新上市編號:02306）將於周三（24日）起至下周三（31日）招股，計劃發行1.3256億股，當中90%為國際配售，10%為本地公開發售，招股價介乎每股6.8至8.5元，以每手400股計，一手入場費約3,434.27元；9月7日掛牌，聯席保薦人為中信建投國際及招商證券國際。

同場加映：【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

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是次上市引入嘉實基金、藍色光標及貓眼娛樂（01896）為基石投資者，預期合共認購約3606萬股。集資所得，其中約40%將用於藝人營運投資；約20%將用於擴大公司的音樂IP庫；約15%將用於投資及收購發展策略一致或能產生協同效應的業務或資產；約10%用於擴展泛娛樂業務；約5%用於海外擴展；及約10%為營運資金及一般公司用途。

同場加映：【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

 

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記者：張以正

 

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