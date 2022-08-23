【烏克蘭戰爭】烏糧食出口暴跌近半 料收成亦大減

烏克蘭上月開始恢復黑海糧食出口，屬俄烏戰爭爆發以來首次。烏克蘭農業部周一（22日）公布數據，當地糧食出口數量大跌近半。烏克蘭農業部門更預計，當地今年糧食收成亦將大降至5,000萬噸，按年減少4成。

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烏克蘭農業部於當地時間周一夜晚公布數據，自2月24日俄烏戰爭爆發至本月15日期間，當地農場品出口量跌至1,000萬噸，較去年同期的1,950萬噸暴瀉近半。烏克蘭期間出口糧食包括380萬噸粟米、140萬葵花籽、近100萬噸葵花籽油及約64萬噸小麥。

由於烏克蘭戰前大量出口，截至今年6月30日，烏克蘭2021至2022年度穀物出口量增加8.5%，達4,850萬噸。惟2022至2023年度出口勢急降，烏克蘭7月底時雖恢復黑海港口運輸，但農產品出口量較戰前的每月600萬噸明顯下降。

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受戰爭影響，烏克蘭港口被封鎖，大量作物未能及時收割或甚至被毀。烏克蘭預料，當地今年糧食收成或僅得5,000萬噸，較去年的8,600萬噸大幅下降。

另外，自7月底至今，已有約30艘運載糧食的烏克蘭船隻離開黑海港口。烏克蘭海港管理局（Ukrainian Sea Ports Authority ）報告顯示，約60萬噸糧食已流入國際市場，當地期望每月可有100艘船隻從敖德薩（Odesa）及黑海村（Chornomorsk） 等港口出發，但現時距離目標仍有一段距離。

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責任編輯：李俊儀