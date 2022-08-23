【特步 1368】 特步中期多賺38% 惟存貨周轉天數增 股價午後一度急挫8%

特步國際（01368）中期多賺38%，惟平均存貨周轉天數增加，拖累股價午後急插，低見12.42元，最多跌8%，收報12.62元，跌6.5%，成交額3.1億元。

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特步國際公布截至今年6月底止中期業績，收入增37.5%至56.8億元（人民幣，下同），純利按年升38.4%至5.9億元；經營溢利增34.8%至9.2億元。每股盈利23.47分。派中期息13港仙，可以股代息，較去年同期派11.5港仙增加13%，派息比率相當於50.3%。毛利率提升2個點子至42%，主要由於產品組合的變動、不同品牌利潤貢獻及透過不同渠道所出售的產品。

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期內，鞋履業務收入按年升29.8%至33.8億元，服裝業務收入增長50.6%至21.9億元，配飾收入增長48.2%至1.2億元。不過，平均存貨周轉天數達106天，比去年同期的79天增27天。

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集團指，收入增長主要來自大眾運動的代表品牌之分銷商的訂單、電子商務業務及兒童業務持續的增長所帶來的收入貢獻、以及索康尼在專業運動分部特別在其電子商務方面強勁零售額帶來的收入貢獻。管理層預期，集團全年銷售增長約30%，另外將今年4個新品牌的虧損控制在1.5億元。

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記者：郭秀慧