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【業績│本港地產股】恒地半年基礎盈利減少34%、中期息0.5元　冀早日免檢通關帶動樓市及經濟平穩發展

股市 17:45 2022/08/23

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【業績│本港地產股】恒地半年基礎盈利減少34%、中期息0.5元　冀早日免檢通關帶動樓市及經濟平穩發展

恒基地產 （00012） 上半年基礎盈利減少34%至51.37億元，主要由於美麗華酒店入帳方式不同。計及相關公允價值虧損後的列帳盈利減少27%至47.81億元。恒地維持中期息0.5元。

下半年料有約78億元物業銷售額入帳

恒地上半年本港物業銷售營業額約40.79億元，增加10%，應佔稅前盈利則約9.77億元，減少19%。截至6月底，未入賬之自佔本港合約銷售總額則約151.64億元，當中約77.59億元預計可隨物業落成並交付買家而於下半年入賬。

恒地期內再增添約23萬平方呎新界土地，令所持有新界土地儲備擴展至約4510萬平方呎，為全港擁有最多新界土地之發展商。至於購入80%以至全部權益之市區舊樓重建項目則有27個，自佔樓面面積合共約390萬平方呎，另有約20萬平方呎自佔樓面面積已撥作下半年開售計劃。

油塘灣商住項目正待政府重新計算補地價金額

集團期內完成收購多個發展項目之全部業權，佔22.8%權益的油塘灣商住項目正待政府重新計算補地價金額，預計可提供自佔樓面面積約90萬平方呎。

內地方面，恒地亦增添一個位於蘇州之合作發展項目，為集團提供約35萬平方呎自佔可建樓面面積。集團現於本港及內地均有充裕之土地儲備，足以應付未來數年業務發展所需。 

恒地聯席主席李家傑及李家誠指，本港目前經濟基調仍保持良好，而政府除推出新一輪消費券以刺激經濟外，亦致力推動與大灣區加強融合，長遠將有助提升香港作為國際金融中心之地位，希望香港早日恢復免檢通關，以帶動本港樓市以至整體經濟持續平穩發展。

相關文章：【業績｜高息地產股】嘉里建設上半年基礎盈利增18%　中期息維持0.4元、股息率逾7厘

相關文章：【業績│長和系】長實半年多賺55%至129億元、息增至0.43元　李澤鉅：樓市續由房屋政策及利率走向主導、經濟復甦取決疫情

編輯：陳韻妍

港股 香港物業 電子消費券 國際金融中心 出入境管制 恒基 恒基地產（00012）
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