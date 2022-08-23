▲ 【京東旗下】達達次季收入增55%、經調整淨虧損4億人幣 董事長蒯佳祺榮休、京東零售CEO辛利軍接任

京東 （09618） （美：JD）旗下即時配送及零售平台達達（美：Dada）週二（23日）公佈業績，次季營收22.81億元（人民幣，下同），按年增長54.69%；淨虧損5.79億元，按年收窄9.61%；經調整淨虧損3.96億元，按年收窄27.96%。

達達同日宣布，董事長兼首席執行官蒯佳祺榮休並辭任，8月31日起生效，董事會任命原達達集團副總裁何輝劍升任達達集團總裁，主持公司日常工作，自8月31日起生效，同時何輝劍獲任公司董事，公告還宣布，京東零售CEO辛利軍先生將擔任達達集團董事會主席。

蒯佳祺：充分準備接班計劃 達達會與京東繼續深入合作

蒯佳祺表示已經為接班計劃做了充分準備，現在時機已成熟。蒯佳祺又稱，過去8年何輝劍在公司的飛速發展以及與京東的合作深化中發揮了不可或缺的作用，他的戰略執行能力和領導力贏得了團隊和董事會的信任與支持。

蒯佳祺又稱，十分歡迎辛利軍加入並擔任達達集團董事長。期待達達在何輝劍等帶領下，在辛利軍和京東集團的長期支持下，與京東繼續深入合作，為社會和股東創造更多價值。

達達：京東到家直接利潤率轉正 料第三季總收入增長至少39%

達達在財報稱，京東到家直接利潤率轉正，旗下達達快送營收8億元，京東到家營收15億元。截至6月30日的12個月內，京東到家平台總交易額（GMV）為546億元，按年增長69%，年活躍消費者達7280萬。

達達預計第三季度總收入將在23.5億元至24.5億元人民幣之間，按年增長39%至45%。

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記者：李哲毅