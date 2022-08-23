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英智庫建議取消GCSE及A-level 倡加強非學術技能

環球社會熱點 18:02 2022/08/23

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英國貝理雅全球變化研究所（TBI）最近發表報告，建議英格蘭徹底改變教育體系，取消GCSE及A-level考試。TBI認為英格蘭教育系統過於標準化及要求學生背誦，建議改用新評核系統並加強培訓學生的非學術技能，為離校生做好就業準備。

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TBI發表「Ending the Big Squeeze on Skills： How to Futureproof Education in England」報告，為英格蘭教育系統提供建議。報告認為要從根本改變英格蘭教育體系，教導學生適應漸趨自動化及受人工智能（AI）影響的工作環境。

報告指英格蘭教育過於依賴直接指導或背誦的被動學習形式，只為應付標準化考試，建議當局加強培訓學生的批判性思維、創造力、溝通及合作解難能力。

報告建議借鑑國際預科文憑（International Baccalaureate，簡稱IB）課程，改用新資歷評核系統取代GCSE及A-level考試，為16至18歲學生進行涉及多種嚴格形式的持續評估。

英刑事律師升級工業行動 9月5日起無限期罷工 【下一頁】

英國國家教育課程著重基於計算、識字和科學方面的最低水平，報告亦建議設立專家委員會改革課程，冀納入更多數碼學習技能。報告也建議將設計課程責任移交予非政治機構、改變教育標準局（Ofsted）評核方針、為學生創立個人學習帳戶及數碼檔案。

報告補充指，現時教育制度只專注英語文憑（English Baccalaureate，簡稱EBacc）傳統學術性科目，忽視其他科目重要性，政府教育改革損害並扼殺改善社會流動性努力。

TBI技能政策負責人James Scales稱，其他國家學生已學習如何批判性地思考、溝通和解決問題，但英格蘭教育系統仍然停滯不前，阻礙年輕人及國家發展，無法建立所謂高工資、高技能經濟。

Institute for Government認為改革提議誇大收益及忽視所帶來的成本，指無需要全面改革考試制度，而是呼籲逐步改進評估新模式，例如改用網上評估或使用AI進行評分。

教育部發言人表示，GCSE及A-level考試備受世界推崇，當局亦有推出T-levels課程，為完成GCSE後的學生提供技術資格。

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責任編輯：郭麗明

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