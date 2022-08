英智庫建議取消GCSE及A-level 倡加強非學術技能

英國貝理雅全球變化研究所(TBI)最近發表報告,建議英格蘭徹底改變教育體系,取消GCSE及A-level考試。TBI認為英格蘭教育系統過於標準化及要求學生背誦,建議改用新評核系統並加強培訓學生的非學術技能,為離校生做好就業準備。

TBI發表「Ending the Big Squeeze on Skills: How to Futureproof Education in England」報告,為英格蘭教育系統提供建議。報告認為要從根本改變英格蘭教育體系,教導學生適應漸趨自動化及受人工智能(AI)影響的工作環境。

報告指英格蘭教育過於依賴直接指導或背誦的被動學習形式,只為應付標準化考試,建議當局加強培訓學生的批判性思維、創造力、溝通及合作解難能力。

報告建議借鑑國際預科文憑(International Baccalaureate,簡稱IB)課程,改用新資歷評核系統取代GCSE及A-level考試,為16至18歲學生進行涉及多種嚴格形式的持續評估。

英國國家教育課程著重基於計算、識字和科學方面的最低水平,報告亦建議設立專家委員會改革課程,冀納入更多數碼學習技能。報告也建議將設計課程責任移交予非政治機構、改變教育標準局(Ofsted)評核方針、為學生創立個人學習帳戶及數碼檔案。

報告補充指,現時教育制度只專注英語文憑(English Baccalaureate,簡稱EBacc)傳統學術性科目,忽視其他科目重要性,政府教育改革損害並扼殺改善社會流動性努力。

TBI技能政策負責人James Scales稱,其他國家學生已學習如何批判性地思考、溝通和解決問題,但英格蘭教育系統仍然停滯不前,阻礙年輕人及國家發展,無法建立所謂高工資、高技能經濟。

Institute for Government認為改革提議誇大收益及忽視所帶來的成本,指無需要全面改革考試制度,而是呼籲逐步改進評估新模式,例如改用網上評估或使用AI進行評分。

教育部發言人表示,GCSE及A-level考試備受世界推崇,當局亦有推出T-levels課程,為完成GCSE後的學生提供技術資格。

責任編輯:郭麗明