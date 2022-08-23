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【香港樓市】法外貿：本港樓市存三大挑戰　若出入境管制未有大改善、樓價未來12個月跌5%

Hot Talk 17:33 2022/08/23

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【香港樓市】法外貿：本港樓市存三大挑戰　若出入境管制未有大改善、樓價未來12個月跌5%

加息陰霾籠罩下，本港樓市表現呆滯。法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞 （Alicia Garcia Herrero） 表示，香港樓市短期面對利率上升、出入境管制依然嚴格和經濟前景黯淡三大挑戰，預計今年最優惠利率（P）將提高至少25點子，而樓市交易量可能保持現在水平，但若清零政策和出入境管制措施沒有較大改善，本港樓市在未來12個月可能下跌5%。

首先，美元與港元套利交易會導致香港利率升高，目前與樓按掛勾的一個月HIBOR已經從2021年的0.16厘，飆升至2022年8月中旬的1.9厘。

牛津研究：港第四季加P息12.5點子、住宅樓價料跌4%【下一頁】

「當前H按利率也已經達到2.5%的封頂位，料想銀行採取行動調整最優惠利率（Prime Rate）只是時間問題。」

陳茂波：展望下半年外圍環境仍欠佳　加息不會令樓市急速下滑【下一頁】

其次，移民潮將影響市場情緒，雖然難以計算淨流出人口中的移民佔比，但樓市出現更多與移民相關的拋售，而出入境管制增加了內地和海外人士來港定居的難度，這對樓市的短期需求來說也是一個打擊。

第三，持續的防疫措施和限制對經濟是弊大於利，尤其是家庭購買力受到了進一步削弱，目前家庭收入的兩年平均增速已連續九個季度呈現負增長，在最近的2022年第二季度仍下降了0.8%。

相關文章：【香港樓市】陳茂波：未來數月勢加P　看好不會重演98年的樓市危機

相關文章：【香港樓市】金管局余偉文：樓市受眾多不同因素影響　壓測等措施令樓市即使調整、風險仍可控

編輯：陳韻妍

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經濟 香港物業 防疫措施 出入境管制 樓價 移民 香港 H按 加息

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