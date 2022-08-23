【新股IPO】樂華娛樂2306周三起招股　一手入場費3434.3元（第二版）

▲ 樂華娛樂2306周三起招股 一手入場費3434.3元

樂華娛樂 （新上市編號：02306） 將在明日（8月24日）起招股，全球發售1.33億股，招股價介乎6.8至8.5元，最高集資11.27億元，一手400股，入場費3434.3元。樂華娛樂預計在8月31日截止招股，9月7日掛牌，中信建投及招商證券國際為聯席保薦人。

公司是次招股將會引入三名基石投資者，包括嘉實基金、藍色光標國際以及貓眼娛樂 （01896） ，三者合共認購近2.76億元。執行董事兼總裁孫一丁表示，是次公司引入的基石投資者是公司在整個藝人生態中的合作夥伴，如公司與藍色光標就虛擬藝人發展，已經建立合資公司。而貓眼娛樂則是公司的上遊平台之一，未來料將有更多包括劇集、電影方面的投入。

擬打造「虛擬樂華」 佈局元宇宙賽道

孫一丁表示，目前元宇宙概念非常受市場追捧，而虛擬藝人是元宇宙大概念下的小分支，亦是泛娛樂產業進入元宇宙的必要通道，未來樂華將打造更多虛擬藝人，建立「虛擬樂華」並與技術公司和大型公司合作，目前在虛擬藝人的推廣上，樂華算走在市場前列。

董事長、執行董事及首席執行官杜華補充指，虛擬藝人收入和真實藝人收入差不多，變現手段包括代言、演唱會、線上直播等，相信打造「虛擬樂華」能夠令公司收入更加多元化。

杜華：香港出現不少受青年喜愛的藝人組合 期待與香港娛樂經紀公司合作

被問及是否有興趣發掘香港藝人，杜華表示，近年香港市場出現不少受青少年喜歡的藝人和組合，她提及自己亦有關注到本港男子組合「MIRROR」以及新誕生的歌手演員，希望未來能夠吸引更多有才華的藝人，以及與香港成熟的娛樂經紀公司合作。

此外，杜華指，近年市場出現越來越多的KOL及網紅，公司雖然主要發掘的對象是具有潛力、演技扎實、專業水平較高的藝人，但不排除在網紅生態熱潮下，進入這一生態形成更深度的合作。

樂華娛樂自2009年成立的中國藝人管理公司，旗下業務主要包括藝人管理、音樂IP製作，以及運營及泛娛樂業務三大範疇。根據諮詢機構數據，若以2021年藝人管理收入計算，樂華娛樂在中國藝人管理公司中排名第一，市場份額為1.9%。

（第二版加入管理層言論）

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記者：梁安琪