▲ 【業績│醫藥股】中生製藥半年少賺77%至19億人幣 派息增5成至6港仙 創新藥收入佔比年底將達24%

中國生物製藥 （01177） 上半年純利倒退77.3%至19.2億元（人民幣，下同），盈利顯著倒退乃受其聯營公司財務表現遜於去年，撇除有關因素及一次性開支等，經調整淨利潤則按年增4.5%至16.6億元；收入為151.9億元，按年增長5.9%，而毛利則升5.5%至122.3億元。中生製藥宣布派中期息每股6港仙，按年增50%。

以業務劃分，抗腫瘤用藥佔收入32.7%，按年增16.7%至49.6億元；新產品佔收入43.5%，按年增24.6%至66.1億元；創新藥佔收入22.9%，按年增14.2%至34.9億元。

明年創新藥收入料突破100億元大關

期內研發總開支增16.5%至21.92億元，正進行臨床試驗和申報生產之在研產品共418件，其中抗腫瘤用藥230件、呼吸系統用藥31件、肝病用藥29件、心腦血管用藥16件、內分泌用藥9件、外科3 件、鎮痛4件、以及其它類用藥96件。

中生製藥預期，創新藥收入年底將升至24%，集團計劃創新藥收入將在2023年突破100億元大關，創新藥收入佔比進一步提升。集團將繼續致力傳統公立醫院銷售，擴大營銷管道、新營銷手段資源、擴大新營銷收益佔比等收入體系，更聚焦於創新度高及具市場潛力產品。

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記者：宋佩恩