【藍籌業績】 安踏上半年純利跌6.6% 增派息3%至62仙 股價績後一度彈8%

安踏體育（02020）今日中午（23日）公布中期業績，少賺6.6%但增派息至62仙，刺激股價午後抽升，最多升8.3%，高見95.8元，收報92元，升4%，成交額12.4億元。

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安踏上半年營業額259.7億元（人民幣，下同），按年升13.8%，再創新高；純利按年跌6.6%至35.9億元；每股盈利1.33元，中期息增至62港仙，上年同期派60港仙。期內，集團經營溢利跌1.9%至57.9億元。毛利增11.8%至161.1億元，整體毛利率輕微下降1.2個百分點至62%。

大行予安踏體育投資評級及目標價﹕

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上半年安踏品牌分部收益增長26.3%至133.6億元，毛利率為55.1%，按年升2.3個百分點，經營溢利率22%，按年下跌1.1個百分點。至於FILA分部收益按年減少0.5%，至107.8億元，毛利率68.6%，按年下降3.7個百分點，經營溢利率22.5%，按年下降6.5個百分點。

於上半年，集團平均存貨周轉日數為145日，按年上升28日。集團預計，到今年底，於中國和海外之安踏及安踏兒童門店數目將分別為6,600至6,700間及2,500至2,600間，並預計於中國、香港、澳門和新加坡之FILA門店（包括FILA KIDS和FILA FUSIONS獨立店）將為1,900至2,000間。

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記者：郭秀慧