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【三星摺機】Caviar推出奢華版三星Galaxy Z Fold4　含隕石顆粒最平售7.5萬

科技 17:18 2022/08/23

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智能手機市場競爭激烈，除性能上的比較，設計亦是一大競爭要素，甚至間接令該手機成為用家身分象徵之一。為突顯客戶的尊貴身分，俄羅斯珠寶商Caviar就三星（Samsung）最新的旗艦摺機，推出全新奢華版Galaxy Z Fold4。

【三星摺機】Galaxy Z Fold4 & Galaxy Z Flip4攻港　售價$14,598及$8,298起　即日起預售

Caviar在其官網上發布4款三星Galaxy Z Fold4 Caviar版手機，包括Black Rain、Solar Eclipse、Canyon Diablo和Golden Meteor。每一款手機除了具備該旗艦手機的功能和可摺疊設計外，其外殼均採用了定制的雕刻設計、隕石元素或鍍金等。

是次的Canyon Diablo版本Galaxy Z Fold4採用了時尚的黑色飾面，其鈦合金機身更含有 Seimchan、Muonionalusta和Canyon Diablo 3種隕石顆粒，是可供收藏家作收藏外星金屬之用。而Golden Meteor版本中，除了有由隕石製成的機身外，更鑲有24卡黃金。

4款手機限量發售

Caviar指，Black Rain和Solar Eclipse將限量99件，Canyon Diablo和Golden Meteor則限量29件。4款手機售價各有不同，同款手機的價格亦會因其存儲容量而有所調整，最低售價為9,510美元（約7.5萬港元）起。

此外，Caviar官網現接受多款奢華版iPhone 14的預訂，售價為7,430美元（約5.8萬港元）起。

【蘋果保養】蘋果延長兩款iPhone保養期　全球通用

【華為新機】2,000港元有找！　華為推出新手機HUAWEI nova Y90

責任編輯：殷凱怡

三星近日正式推出兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，本報記者日前也搶先實試，有興趣入手的讀者可參考以下實測：

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