德總理訪加拿大爭取能源合作 為減少依賴俄羅斯

俄羅斯本月底將再次中斷對歐洲的天然氣供應，德國總理朔爾茨為擺脫對俄依賴而到訪加拿大，與加拿大總理杜魯多會面商討能源供應問題，爭取加拿大增加對歐洲的能源出口。杜魯多表示加拿大向德國出口液化天然氣（LNG）的做法可行，但未提及具體時間表。

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歐洲目標是在今年底前將俄羅斯天然氣採購量削減三分之二，而德國依賴俄羅斯天然氣供應，因此需要尋找新能源合作關係。

朔爾茨（Olaf Scholz）與德國副總理、經濟兼能源部長哈貝克（Robert Habeck），周一（22日）抵達加拿大展開為期3日的訪問行程。德方目標為制定短期能源解決方案，並研究採用綠氫等更長期及清潔的選擇。

德加兩國今次能源談判重點為液化天然氣和綠氫，朔爾茨在蒙特利爾舉行的聯合記者會上也有提到這兩種能源。

他指必須為未來做必要的事，而德國首先要成為碳中和經濟體，強調政府目標是德國到2050年可實現碳中和。他又表示加拿大作為綠氫技術主要開發商，將發揮作用助德國達標，也可成為向很多工業化國家供應綠氫的大國。

加拿大自然資源部長威爾金森（Jonathan Wilkinson）早前指，加拿大與德國周二（23日）會於紐芬蘭（Newfoundland）簽署一項協議，最早在2025年開發清潔氫氣出口到德國。

不過由於加拿大目前沒有LNG出口終端，即使加拿大願意與德國達成LNG及綠氫的交易，亦無法緩解德國今年冬天能源短缺的燃眉之急。

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杜魯多（Justin Trudeau）早前曾表示，加拿大在增加歐洲能源供應方面，短期内能做的事情不多。

他周一稱，從加拿大東海岸直接出口LNG至德國的做法可行，但沒有提供具體時間表。他指加拿大東海岸距離西部的氣田很遠，而且相關商業案例薄弱也阻礙出口設施項目推進。

杜魯多指當務之急是立即解決方案和現有基礎設施，而加拿大目前能力最大限度是廣泛增加全球市場供應。

朔爾茨周一形容俄羅斯不再是一個可靠商業夥伴，批評俄方總是提出一些從未存在過的技術原因，並減少歐洲各地的天然氣供應，指重要的是不要走進俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）設的陷阱。

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責任編輯：鄭錦玲