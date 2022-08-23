【業績】金山軟件次季收入增24%至18.3億人幣　毛利率80%、按年跌2個百分點

▲ 金山軟件次季收入增24%至18.3億人幣 毛利率80%、按年跌2個百分點

金山軟件 （03888） 公布上季業績，今年第二季度公司錄得收益18.34億元（人民幣，下同），按年增長24%；期內毛利為14.68億元，按年增長21.5%，毛利率達80%，較去年同期下跌2個百分點。季度表現方面，金山軟件上季股東應佔虧損達1.39億元，對比去年同期為溢利4866.4萬元，主要由於聯營公司錄得4.18億元虧損所致。

金山軟件上半年股東應佔虧損為4002.6萬元，對比去年同期為溢利1.65億元；半年收入達17.96億元，按年增長15.3%。

首席執行官鄒濤表示，今年上半年收入按年增長21%，當中辦公軟件及服務業務按年增長15%，主要由於個人辦公服務訂閱業務和國內機構訂閱及服務業務的增長驅動。網絡遊戲及其他業務按年增長28%，主要來自去年第四季上線手遊《劍俠世界3》及《劍網1：歸來》的收益貢獻。

相關文章：【業績】金山軟件今早跌0.8% 首季少賺15%至9938.6萬人幣 毛利率跌3.3個百分點至81.1%

【中美角力】中國據指要求政府機構等將電腦更換為國產產品 聯想、金山軟件逆市收升逾1%

記者：梁安琪