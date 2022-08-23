Google AI出錯 美父遭誤會性侵兒童

人工智能（AI）再次擺烏龍，美國1名男子因兒子腹股溝部位發炎，拍攝受感染情況的圖片予醫生作診斷，結果卻被Google的AI誤判為兒童性罪犯並封鎖帳戶。Google其後更拒絕解封帳戶，有專家指利用AI解決社會問題無可避免出現問題。

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美媒《紐約時報》報道，美國男子馬克（Mark）去年2月時發現兒子腹股溝部位發炎，於是拍下照片傳給醫生以供診斷，醫生亦根據圖片處方抗生素。惟相關相片被自動上傳至Google雲端，旋即被演算法識別為性侵兒童內容（child sexual abuse material，CSAM）。

馬克的Google郵箱及虛擬行動網路服務Google Fi等帳戶被指嚴重違反公司政策，且或涉及非法行為而被封鎖，三藩市警方亦對他展開調查。

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馬克其後被證實未涉及任何刑事犯罪行為，但Google卻仍拒絕恢復其帳戶。Google發言人馬爾登（Christa Muldoon）強調公司遵守美國法律，配合人工智能識別及移除CSAM內容。馬爾登指，負責審查CSAM的職員已接受醫學專家的培訓，但承認審查個別病例時未咨詢專家意見。

美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union，ACLU）高級技術專家Daniel Kahn Gillmor表示，Google等公司可獲得民眾生活的大量數據，但仍未能真正理解人類現實生活。他警告，AI誤判會對民眾生活造成可怕後果。

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責任編輯：李俊儀