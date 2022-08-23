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【內銀業績】 郵儲行上半年多賺近15% 惟不良貸款餘額及不良貸款率上升 股價急插近6%

股樓投資 16:48 2022/08/23

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郵儲銀行（01658）中期業績多賺近15%，但不良貸款「雙升」，其中房地產資產質素明顯轉差，遭多間大行削目標價。股價今日（23日）沽壓沉重，低見4.56元，最多跌6.6%，創逾一年半低，收報4.59元，仍跌5.9%，成交額7.3億元。

同場加映﹕【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

郵儲行上半年營業收入按年上升10.1%至1,736.4億元（人民幣，下同），純利按年升約15%至471.1億元，每股盈利44分，按年增10%。不派中期息。期內，利息淨收入按年上升3.8%至1,371.2億元，淨利息收益率按年下跌0.1厘至2.27厘，淨利差2.24厘，收窄0.07個百分點；手續費及佣金淨收入急升56.4%至178.8億元；其他非利息淨收入184.6億元，按年增30.7%。

【高息股】 中電信上半年多賺3.1% 首派中期息0.12元【見下頁

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上半年信用減值損失減少近8%至271億元；客戶貸款減值損失按年增逾64%至261億元，主要由於郵儲行加大了貸款撥備計提力度，以應對宏觀經濟形勢變化和疫情影響。截至今年6月30日，不良貸款率0.83%，按年持平，按季增0.01個百分點；撥備覆蓋率409.25%，較去年底降9.36個百分點；貸款撥備率3.4%，較去年底降0.03個百分點。核心一級資本充足率9.33%，較去年底降0.59個百分點，一級資本充足率12.02%，較去年底降0.37個百分點。

值得留意的是，因內房債務危機，令郵儲行房地產業資產質素轉差顯著，境內房地產業公司不良貸款率由去年底的0.02%惡化至1.01%，不良貸款金額從去年底的2,200萬元大增80.5倍，錄得17.9億元。

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記者：郭秀慧

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港股 純利 郵儲銀行（01658）

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