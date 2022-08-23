【供應鏈】踏入航運旺季　惟DHL稱貨櫃堵塞未見盡頭

▲ 運輸公司DHL發言人表示，宣布港口貿易量下降和堵塞減少為時過早，原因是港口土地不足、貨車缺乏、貨櫃車司機短缺。（法新社圖片）

航運旺季即將來臨，惟有不少航運和物流業者仍需面對貨櫃堵塞的問題。近日，運輸公司DHL發言人表示，宣布港口貿易量下降和堵塞減少為時過早，原因是港口土地不足、貨車缺乏、貨櫃車司機短缺，造成港口和碼頭堵塞。

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綜合媒體報道，DHL Global Forwarding美洲海運地區負責人Goetz Alebrand表示：「在堵塞方面，我們還沒有真正走出困境。現時，以海運為基礎的全球供應鏈極度容易中斷，因此仍難判斷將如何影響整體貿易量。」

世界各地均有供應鏈瓶頸

Goetz Alebrand還表示：「鑑於可能即將到來的全球經濟衰退，業界還需面對很多未知數，而且供應鏈瓶頸在世界各地都很明顯。這很可能導致貨櫃箱停留時間更長，讓進、出口商成本更高。」

Goetz Alebrand稱，該企正密切關注港口營運商，與各地碼頭工人的勞資協議談判進展。他解釋：「勞工港口抗議行動與罷工潮可能導致更多航班延誤或取消，而可用貨船的數量減少，以及40呎貨櫃箱供應緊張，均是帶動運價上漲的2大主要因素。」

他更提到，國際海事組織 （International Maritime Organization，IMO） 的下一階段計劃是要減少海上船隻的碳排量，這將停止一些定期航運，從而為貨運價格帶來更大壓力。

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責任編輯：李智美