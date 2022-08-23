▲ 【解碼｜郵儲行季績】郵儲行股價挫逾6% 純利按季跌1成遭削目標價 行長：下半年穩息差面臨壓力

郵儲銀行 （01658） 中期業績顯示，第二季純利221.37億元人民幣，按季跌11.4%、按年升11.8%，該季利息淨收入684.01億元人民幣，按季跌0.5%、按年升3.5%。野村下調對該行的目標價，由原先的7.81港元，調低2.2%至7.64港元。該行股價今最多跌6.6%，低見4.56港元，收報4.59港元，仍跌5.9%。

行長劉建軍今早在中期業績發布會上表示，今年以來，受信貸需求下降影響，上半年銀行業整體貸款利率仍呈下降趨勢，該行通過調整業務結構以緩解貸款下行對息差造成的影響，該行上半年淨利息收益率2.27%，在大行中屬較高水平。該行調整資產結構，加大了差異化優勢信貸的投放；負債端方面，該行持續推進負債成本下降，特別是加大力度壓縮3年期、5年期存款，穩定了付息率水平，存款的付息率更降了1個基點。

劉建軍指目前該行今年的信貸投放已完成逾70%進度，下半年信貸投放雖面臨一些挑戰，但壓力和困難不大，認為完成全年信貸增長目標的信心仍較強。負債方面，該行會繼續推進負債成本下降，特別是要提高活期佔比，同時續壓縮中長期存款規模和利率，冀由此而令下半年息差能穩定，但強調下半年穩息差面臨着壓力。

行長：儲蓄銀行要轉型至財富管理銀行

劉建軍又提到，零售金融方面堅持推進財富管理戰略，將該行的網點、客群、儲蓄存款等資源稟賦優勢轉化為財富管理發展優勢，實現「儲蓄銀行」向「財富管理銀行」快速轉變。公司金融方面，該行將更精準聚焦於「專精特新」、科創企業等代表中國經濟轉型方向的目標客群。

野村發表報告，指郵儲銀行第二季的利息淨收入較野村預期少5%，主要是受到疲弱的淨利息收益率所拖累。野村將該行今年全年歸屬於普通股股東的淨利潤預測降低6%，主要是將淨利息收益率降低了4個百分點至2.26%，部分被手續費收入的增長抵消。野村現預計今年的該行盈利增長為13.3%，此前的預測為15.7%。新目標價為7.64港元。

瑞信：郵儲行淨利息收益率降速急於預期

瑞信（美：CS）報告認為，該行淨利息收益率下跌速度急於瑞信預期，營運支出急增17.3%，高於預期。不過，該行維持了良好的資產質素，營運亦大致穩定，維持「跑贏大市」評級。高盛（美：GS）報告指，由於淨利息收益率疲弱，營業收入面臨挑戰，而且由於更多的不良貸款形成，釋放儲備金的難度增加，儘管貸款存款比率仍很低。高盛預期淨利息收益率下降、不良貸款覆蓋率降低，會對該行股價帶來負面反應。

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記者：胡學能