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納米盤再錄蝕讓　曉悅4年貶值近兩成

股樓投資 16:34 2022/08/23

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自政府放寬按保計劃，納米樓吸引力大不如前。近期二手樓價持續下跌，納米樓業主往往只能蝕賣單位。

美聯物業吳志輝表示，長沙灣曉悅中低層D室，實用面積193平方呎，開放式設計，今年3月以「蝕本價」398萬元放售，但無人承接，放售近半年後，終減價46萬元，以352萬元易手，實用呎價約18,238元。

資料顯示，原業主於2018年9月以438萬元購入單位，現帳面蝕約86萬元，物業期內貶值近兩成。

【有相睇】啟德逆市誕九龍居屋王 啟朗苑未補價實呎破1.5萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

曉悅 長沙灣 納米樓 美聯物業 二手市場 私人屋苑

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