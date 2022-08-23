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【業績｜保險股】宏利香港上半年核心按年升1%至34億元　新造業務價值倒退24%

股市 16:27 2022/08/23

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宏利香港上半年核心按年升1%至34億元。

宏利 （00945） 公佈在香港及澳門營運（宏利香港）的2022年第二季業績，集團港澳業務上半年核心盈利34億港元，按年增長1%。第二季核心盈利16.9億港元，同樣按年增長1%。集團指出，增幅反映第二季及上半年有效保單業務的增長，但在疫情影響下，新造業務量回落則抵銷了部分升幅。

上半年新造業務價值錄17.5億港元，按年少24%。第二季新造業務價值8.4億港元，按年少28%。第二季的新造業務價值邊際利潤錄80.5%的新高，較去年第二季升4.7個百分點；上半年新造業務價值邊際利潤為74.1%，較去年同期升3.4個百分點，反映康健及保障產品的利好組合。

年度化保費等值銷售額上半年錄23.6億港元，按年少27%。第二季的年度化保費等值銷售額為10.5億港元，按年少32%。第二季及上半年年度化保費等值銷售額的跌幅，主要由於香港新冠疫情持續影響，以及澳門收緊防疫措施所致。

代理人數目按年升6%至11,479人

集團表示，港澳新造業務價值邊際利潤創新高，核心盈利連續第20個季度按年增長，疫情期間康健及保障產品銷售比例增加，亦令整體邊際利潤錄得升幅。

宏利香港及澳門暫任行政總裁彭立志表示，儘管疫情持續影響年度化保費等值銷售額，但樂見客戶更關注健康風險，帶動康健及保障產品的需求進一步增加。第二季康健及保障產品佔新造業務的比例為29%，去年同期這方面比例則為24%。

截至2022年6月30日，宏利香港代理人數目11,479人，較2021年第二季末增長6%。宏利表示，相對於期内香港同業的整體代理人數目有所回落，其香港的代理人數目在過去12個月的增幅，為一衆大型壽險公司之冠。

相關文章：

【業績｜保險業】宏利金融升2.6%　次季盈利倒退近六成　新業務價值跌9%、派息0.33加元

記者：余倩敏

港股 保險公司 宏利金融－S（00945） 澳門 香港

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