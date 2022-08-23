【MPF】宏利+BCT恒指MPF 將換恒生投資為操盤手

▲ BCT董事總經理李微儀指，BCT恒指MPF總值約35億元。

盈富基金 （02800） 將於9月19日起正式撤換投資經理，其經理人將由道富環球投資管理亞洲（SSGAAL），轉換為恒生 （00011） 旗下的恒生投資。由於市面不少強積金（MPF）掛鈎盈富基金，包括MPF龍頭供應商宏利 （00945） 等，捧場客關注會否跟隨及減收費等。

作為MPF十大服務提供者之一、BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁李微儀回應本報查詢指，該公司一直不時檢視現有的基金平台，以作適時部署，包括BCT積金之選的「BCT恒指基金」。就盈富基金轉換經理人及調整收費事宜，該公司會作出相應行動，並會積極與相關監管機構溝通，盡力以成員的整體利益為依歸。如有進一步計劃，將會適時公布相關安排。

李微儀又說，截至今年6月，「BCT恒指基金」的資產值約35億元，佔BCT銀聯MPF的總額約6%。

問及近年市況異常波動，打工仔對主動式管理的港股MPF基金、抑或恒指MPF的興趣較大。李微儀透露，就BCT上半年截至6月底的數據顯示，資金持續流入「BCT中國及香港股票基金」及「BCT恒指基金」，兩者分別錄得的淨流入金額相若，反映成員對中港市場的長遠發展感樂觀及充滿信心。

盈富基金確認9月19日換經理 費用即時下調【下一頁】

那邊廂，MPF市場一哥宏利今午回應本報查詢指，宏利MPF恒指基金是投資於盈富基金，以追蹤恒生指數，所以會跟隨盈富基金的改動，將投資經理改為恒生投資。

問及會否增加人民幣櫃枱 （新上市編號︰82800） 給成員選擇，宏利發言人表示，強積金是以港元結算，至於會否增加人民幣類別，會按市場需要積極與投資經理研究。

至於擁躉最關注的，是上述基金會否相應減費。發言人強調，會定期檢視宏利強積金平台的服務、投資表現、基金收費及回贈等，確保為成員提供優質積金服務及維持市場競爭力。就今次轉換基金經理，正研究修改恒指基金收費的空間。

發言人補充，截至今年7月31日，宏利MPF恒指基金的資產值為66.5 億元，佔宏利環球精選（強積金）計劃總資產約2.4% 。

恒生投資於上周五（8月19日）公布，盈富基金自9月19日起，其經理人將由道富轉換為恒生投資，將下調新經理人及信託人費用，亦將引進新的人民幣交易櫃枱。

最新每年管理費，資產淨值首150億元為0.045%，其後150億元為0.03%，再其後150億為0.02%，其餘部分為0.015%。新收費表下，盈富基金每年信託費和管理費收費基準相同。

在新增人民幣櫃枱方面，盈富基金人民幣買賣基金單位，每手買賣單位同樣為500個基金單位，雙幣櫃枱安排將允許基金單位持有人，將基金單位從人民幣櫃枱轉換至港元櫃枱，但每名基金單位持有人只會以港元收取股息。

恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁李佩珊表示，在履任盈富基金經理人後，恒生投資將致力為直接，或透過強積金投資於盈富基金的投資者創優增值，冀讓盈富基金保持作為香港人籌劃理想生活的主要投資選擇之一外，亦支持香港ETF市場，繼續受益於持續增長的需求。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源