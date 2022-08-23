【快手業績】快手次季收入增13.4%、線上廣告逆市增長　經調整虧損13.1億人幣、同勝預期（第二版）

▲ 【快手業績】快手次季收入增13.4%、經調整虧損收窄至13.1億人幣 兩者同勝預期（第二版）

快手 （01024） 周二（23日）收市後公布次季業績，雖然上季疫情衝擊廣告業務表現，期內營收216.95億元（人民幣，下同），按年仍增13.4%，勝預期的207.18億元；快手列賬虧損約31.76億元，按年收窄66.3%，好過預期的蝕51.36億元；經調整虧損約13.11億元億元，按年收窄73.8%，好過預期的蝕29.07億元。

快手稱，上季宏觀環境充滿挑戰，各業務線收入穩健增長，國內業務超預期地提前實現按分部劃分的經營 利潤層面盈利。快手稱，國內業務盈利證明商業模式的韌性及可持續性，以及優化成本結構及提高運營效率的策略取得成果。

平均日活躍用戶3.473億再創紀錄

上季快手平均日活躍用戶創下3.473億的紀錄，按年增長18.5%；每位日活躍用戶日均使用時長達到125.2分鐘，按年增長17.1%。

業務分部方面，線上營銷服務收入按年增10.5%至110.06億元；直播收入增按年19.1%至85.65億元；其他服務收入增7.1%至21.23億元。

流量增長強勁 線上營銷市佔率提高

快手上季線上營銷服務逆市增長，集團解釋，流量增長強勁，以及閉環生態發展等，線上營銷領域市場的份額進一步擴大。此外，期內擴大廣告主覆蓋範圍及提供不同的扶持政策，平台廣告主數量按年增長超過90%。

快手稱，隨著近期疫情緩解，電商出現恢復的跡象後，平台電商商家貢獻的線上營銷服務收入呈現出健康的增長趨勢和更強的韌性。

電商GMV增長31.5% 用戶購買選擇提升

快手上季電商交易總額GMV按年增長31.5%至1,912億元，快手解釋，除了在直播電商展示及訂單轉化方面具優勢的服裝及化妝品等非標品類外，食品飲料及家電數碼的產品廣度及深度亦持續提升，主要由活躍賣家強勁增長所推動，這進一步豐富了用戶的購買選擇，培養了用戶通過直播電商購物的心智。

快手透露，下半年會繼續通過技術迭代及嚴格的成本控制，提升整個組織的效率，強調要實現長期、穩定、可持續發展。

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記者：李哲毅