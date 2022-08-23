▲ 【AAPL】據報印度可在蘋果iPhone 14發布兩個月後量產 首批料最快10月底交付

市場一直傳出中國和印度兩地同步生產iPhone 14。據彭博引述消息人士透露，蘋果一直在與供應商合作，以推進在印度的生產進度，並縮短新款iPhone的生產時間差，而今次蘋果計劃在中國首發iPhone 14約兩個月後，開始在印度生產該新款手機。

消息人士指，蘋果計劃在中國首發iPhone 14約兩個月後，開始在印度生產該新款手機，首批來自印度的iPhone 14可能會於10月底或11月完成。這可見中、印兩國的生產時間差距縮小，但並沒市場預期的兩地完全同步生產。

另外，據指iPhone的主要製造商鴻海精密研究從中國運送零件至印度，並在其南部城市金奈郊外的工廠組裝iPhone 14。

長期以來大部分iPhone都在中國生產，但在中美關係緊張和中國實施防疫封控干擾經濟活動之際，蘋果正在尋求替代方案，此前中印的生產時間差通常是6到9個月。

蘋果發言人不予置評。鴻海精密沒有立即回覆置評請求。

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編輯：姚卓然