【京東業績】京東高開逾2%　CEO徐雷：「修練內功」應對宏觀及行業調整　次季收入增5.4%、經調整純利65億人幣勝預期（第二版）

▲ 【京東業績】京東次季收入增5.4%、經調整純利65億人幣 同樣遠勝預期

內地電商巨頭京東 （09618） 周二收市公布第二季業績報告，同樣受累宏觀經濟放緩，消費意欲下降，但京東次季營收2676億元（人民幣，下同），仍按年增5.4%，好過預期的2616.67億元；列賬純利約44億元，按年增4.5倍，遠勝預期的16.72億元；經調整純利約65億元，按年增40.2%，好過預期的44.19億元。

京東今高開2.6%，報227.2元。

京東首席執行官徐雷在分析員會議提到，中國經濟出現周期性變化，但發展動力不一定會消失，相信零售行業擁有超越經濟周期的強大能力，「面對宏觀經濟及行業調整，京東會修煉內功，提升經濟化、營運效率，確保現金流及利潤率水平」。

徐雷料短期仍有不確定因素擾動

徐雷強調，集團會繼續為日後創新作出投入及布局，短期仍有不確定因素擾動，但長遠相信中國會成為全球最大消費市場，京東會做好周期性調整，準備迎接更好發展機會。徐雷又稱，京東彈性商業模式、強勁供應鏈能力及高效運營協助公司在外部環境持續挑戰的情況下取得穩健的季度業績。

徐雷提到，上季強化的用戶心智、不斷提升的用戶黏性和持續擴大的用戶規模，將持續通過供應鏈基礎設施，高效服務合作夥伴、用戶和社會。截至6月底止年度活躍客戶賬戶約5.808億，按年增長9.2%。

京東超市與「小時購」618期間覆蓋2.7萬個品牌 3萬家門店成交額增長超500%

收入貢獻方面，上季京東產品淨收入約2260.20億元，按年增長2.9%，而服務淨收入約415.80億元，按年增長增長21.9%。

京東618週年慶活動期間，京東超市與「小時購」覆蓋了超2.7萬個品牌，超3.4萬家實體門店，為全國近400個城市的消費者提供即時消費服務，超3萬家合作門店的成交額實現按年增長超500%。其中，沃爾瑪（Walmart）、華潤萬家、永輝等部分商家全渠道業務成交額合共按年增長超660%。

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（第二版）

記者：李哲毅