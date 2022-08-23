【京東業績】京東盤前彈4.3%　次季收入增5.4%、經調整純利65億人幣　遠勝預期（第二版）

▲ 【京東業績】京東次季收入增5.4%、經調整純利65億人幣 同樣遠勝預期

內地電商巨頭京東 （09618） 周五收市公布第二季業績報告，同樣受累宏觀經濟放緩，消費意欲下降，但京東次季營收2676億元（人民幣，下同），仍按年增5.4%，好過預期的2616.67億元；列賬純利約44億元，按年增4.5倍，遠勝預期的16.72億元；經調整純利約65億元，按年增40.2%，好過預期的44.19億元。

京東美股（美：JD）盤前現彈4.34%，報57.72美元，折合較港收市的221.40元高水2.29%。

京東首席執行官徐雷指出，京東彈性商業模式、強勁供應鏈能力及高效運營協助公司在外部環境持續挑戰的情況下取得穩健的季度業績。

徐雷又稱，上季強化的用戶心智、不斷提升的用戶黏性和持續擴大的用戶規模，將持續通過供應鏈基礎設施，高效服務合作夥伴、用戶和社會。截至6月底止年度活躍客戶賬戶約5.808億，按年增長9.2%。

京東超市與「小時購」618期間覆蓋2.7萬個品牌 3萬家門店成交額增長超500%

收入貢獻方面，上季京東產品淨收入約2260.20億元，按年增長2.9%，而服務淨收入約415.80億元，按年增長增長21.9%。

京東618週年慶活動期間，京東超市與「小時購」覆蓋了超2.7萬個品牌，超3.4萬家實體門店，為全國近400個城市的消費者提供即時消費服務，超3萬家合作門店的成交額實現按年增長超500%。其中，沃爾瑪（Walmart）、華潤萬家、永輝等部分商家全渠道業務成交額合共按年增長超660%。

CELINE上季開設京東官方旗艦店 多間美妝品牌開設自營旗艦店

LVMH集團旗下CELINE正式開設京東官方旗艦店。此外，法國時裝品牌Maison Margiela馬吉拉、法國品牌Maison Kitsuné、加拿大高端戶外時裝及運動服品牌Moose Knuckles、意大利街頭服飾潮牌GCDS等奢侈品牌也入駐京東。

美妝品牌方面，國際大牌LA MER海藍之謎、ARMANI阿瑪尼、Jo Malone London祖‧瑪瓏、資生堂、M.A.C魅可等入駐京東， 開設品牌京東自營官方旗艦店。

相關文章：

【京東系】京東健康半年經調整盈利按年升82% 不派息 收入升48%

【京東旗下】達達次季收入增55%、經調整淨虧損4億人幣 董事長蒯佳祺榮休、京東零售CEO辛利軍接任

（第二版）

記者：李哲毅